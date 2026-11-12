Domácí Lipánek: Krémový dezert z pár surovin, který chutná jako vzpomínka na dětství

Domácí Lipánek patří k dezertům, po kterých sáhnu ve chvíli, kdy není čas ani nálada zapínat troubu. V zásadě stačí tvaroh, smetana ke šlehání a trochu sladidla. Za pár minut je v misce jemný krém, který se doma podezřele rychle ztrácí po lžičkách. Nejčastěji ho děláme napůl vanilkový a napůl kakaový, protože tahle jednoduchá dvojbarevná verze vypadá ve skleničce hned o dost lépe než obyčejná miska krému.
Na receptu je
příjemné hlavně to, jak rychle se dá upravit podle chuti. Když chci něco jemného, nechám jen světlou vanilkovou část. Když má dezert působit trochu výrazněji, vmíchám a navrch nastrouhám kakao kousek čokolády. Jen je dobré nehnat šlehač s příliš dlouho. Krém má zůstat nadýchaný, ne unavený a splasklý. tvarohem Recept na domácí a jemný Lipánek
Doba přípravy: 15 minut Chlazení: 30 minut Počet porcí: 4 Ingredience pro přípravu 1 kelímek smetany ke šlehání 33 % 2 vaničky polotučného tvarohu 3 lžíce vanilkového cukru nebo jiného sladidla 1 lžíce kakaa 1 hrst ovoce na ozdobení 1-2 kostky čokolády na nastrouhání podle chuti Postup přípravy Lipánku po domácku
1. Nejdřív dejte dobře vychladit
smetanu ke šlehání. Studená se našlehá snáz a bude pevnější. Vedle si připravte tvaroh, cukr a skleničky nebo misky, do kterých budete krém vrstvit.
2.
Smetanu nalijte do vyšší mísy a vyšlehejte ji dotuha. Jakmile drží tvar a je hladká, stačí. Když se přešlehá, začne se srážet a krému to zbytečně uškodí.
3. Přidejte
polotučný tvaroh a vanilkový cukr. Krátce zašlehejte, případně jen promíchejte stěrkou, dokud nevznikne hladký krém. Tady se vyplatí nespěchat jen v tom smyslu, že se nešlehá zbytečně dlouho.
4. Krém rozdělte na
dvě stejné části. Jednu nechte světlou, do druhé prosejte kakao a krátce promíchejte. Kakao se tak lépe rozptýlí a v krému nezůstanou tmavé hrudky.
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5. Připravte si skleničky nebo malé misky. Na dno dejte několik lžic
světlého krému, na něj přidejte kakaový krém. Kdo chce výraznější pruhy, může vrstvy ještě jednou zopakovat.
6. Povrch ozdobte
ovocem nebo trochou nastrouhané čokolády. Dobře se hodí jahody, borůvky, maliny i banán. Ke kakaové části sedí hlavně ovoce, které není úplně mdlé.
7. Hotový dezert dejte aspoň na
30 minut do lednice. Krém zpevní a chutě se trochu spojí. Podávejte vychlazený, nejlépe ještě ten den; v lednici vydrží přibližně do druhého dne.
TIP: Chcete-li hladší krém, prosejte kakao předem přes malé sítko a tvaroh krátce rozmíchejte lžící ještě předtím, než ho přidáte ke šlehačce. Hrudky se pak v dezertu objeví mnohem méně. Foto: cooky.cz, domácí Lipánek ve skle Rady Pokud máte raději méně sladké dezerty, začněte se 2 lžícemi cukru a doslaďte až podle chuti. Pro kulatější chuť se dá část vanilkového cukru nahradit medem. Přidávejte ho ale po menších dávkách, aby krém nezřídl víc, než chcete. Když dezert připravuji pro děti, kakaovou vrstvu někdy vynechám a navrch dám jen ovoce. Je to jednodušší a bez dalšího dobarvování.
Když trochu krému zbyde, dá se druhý den namazat na nebo palačinky. S banánem a špetkou kakaa z něj vznikne rychlá svačina, která většinou dlouho nečeká. lívance
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz