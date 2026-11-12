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Domácí Lipánek: Krémový dezert z pár surovin, který chutná jako vzpomínka na dětství

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Domácí Lipánek je přesně ten typ dezertu, který se hodí ve chvíli, kdy chci udělat něco dobrého bez pečení a bez zbytečného vymýšlení. Stačí tvaroh, smetana ke šlehání a trocha sladidla, za pár minut je hotový jemný krém, který doma mizí lžičkou překvapivě rychle. U nás se nejčastěji dělá ve vanilkové a kakaové vrstvě, protože právě tohle jednoduché rozdělení z obyčejného krému udělá mnohem hezčí i vděčnější dezert.
Obrázek na recept na domácí lipánek

Obrázek na recept na domácí lipánek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na domácí lipánek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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