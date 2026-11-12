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Muž postavil tři úžasné domy ze skleněných lahví. Dnes je obdivují turisté z celého světa

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Na první pohled vypadají jako pohádkové kulisy. Barevné stěny, ve kterých se třpytí tisíce skleněných lahví, vytvářejí při průchodu slunečních paprsků neobyčejnou hru světel. Na kanadském Ostrově prince Edwarda stojí hned tři takové domy. Jejich stavitel se do projektu pustil až v důchodovém věku.
Muž postavil tři úžasné domy ze skleněných lahví. Dnes je obdivují turisté z celého světa

Muž postavil tři úžasné domy ze skleněných lahví. Dnes je obdivují turisté z celého světa

Zdroj: By A Disappearing Act, CC BY-SA 2.0, Creative Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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