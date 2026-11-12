Muž postavil tři úžasné domy ze skleněných lahví. Dnes je obdivují turisté z celého světa

Édouard Arsenault žil v oblasti Cap-Egmont na Ostrově prince Edwarda na východě Kanady. Živil se především rybolovem, pracoval také jako tesař a měl zkušenosti se stavbou lodí. Když odešel do důchodu, rozhodně se nehodlal jen tak posadit a odpočívat.
V roce 1979 mu dcera Réjeanne přinesla pohlednici s fotografií skleněného zámku, který viděla při návštěvě Vancouver Islandu. Obrázek ho natolik zaujal, že začal přemýšlet o vlastním podobném díle. Bylo mu tehdy 65 let a na jaře následujícího roku se pustil do práce.
Stavba z lahví | Zdroj: By A Disappearing Act, CC BY-SA 2.0, Creative Commons Začal sbírat prázdné lahve po celém okolí
Nejdříve potřeboval sehnat dostatek materiálu. Lahve získával z místních restaurací, společenských sálů, od sousedů, přátel i příbuzných. Někteří lidé mu je nosili sami, protože je jeho nápad zaujal. Rozhodně nešlo o zásoby z jeho vlastní domácnosti. Jak později s úsměvem poznamenala jeho dcera, kdyby všechny lahve pocházely od něj, patrně by se žádné stavby nedočkali.
Arsenault přes zimu pracoval v suterénu svého domu. Skleněné nádoby čistil, odstraňoval z nich etikety a třídil je podle velikosti a barev. Potom je postupně skládal do stěn a spojoval maltou. Neměl žádné podrobné stavební plány. Podle vzpomínek rodiny si většinu konstrukce představoval v hlavě a postupoval podle vlastních nápadů.
První stavba, známá jako
Dům se šesti štíty, vznikla přibližně z 12 tisíc lahví. Následovala šestiúhelníková hospůdka, na kterou jich spotřeboval asi osm tisíc. Třetí budovou se stala kaple s oltářem a lavicemi. Do ní zabudoval dalších zhruba deset tisíc lahví.
Celkem mezi lety 1980 a 1984 použil více než 25 tisíc skleněných nádob. První dům se návštěvníkům otevřel už v roce 1981. Z původně soukromého koníčku se tak postupně stala turistická atrakce.
Oltář kaple ze skleněných lahví | Zdroj: By A Disappearing Act, CC BY-SA 2.0, Creative Commons Barevné světlo uvnitř vytváří neobvyklou atmosféru
Stavby nejsou zajímavé jen zvenčí. Když slunce prosvítá barevným sklem, promítají se dovnitř barevné odlesky a na podlaze vznikají obrazce připomínající vitráže. Zvlášť působivá je kaple, kde světlo proniká také do prostoru za oltářem.
Celý areál doplňuje zahrada s jezírkem, fontánou a květinami. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout nejen samotné stavby, ale také jejich okolí. V kapli se dokonce konaly svatby a lidé sem přicházeli slavit výročí.
Arsenault se však dokončení svého díla nedožil. Zemřel v květnu 1984, krátce po svých sedmdesátých narozeninách. Jeho rodina se rozhodla v projektu pokračovat a zachovat ho pro další generace.
Rodina musela stavby zachránit před kanadskými zimami
Drsné zimní počasí na ostrově se na původních konstrukcích postupně podepsalo. Mrazy a pohyby základů způsobovaly praskání malty a některé části budov začaly být nestabilní. Dcera Réjeanne se proto spolu s rodinou pustila do náročné rekonstrukce.
Stavby postupně rozebrali, lahve jednu po druhé vyjmuli a znovu použili. Tentokrát ale nejprve vybudovali pevnější základy. Celá záchrana areálu trvala šest let a pomohla zachovat otcovo dílo v podobě, kterou mohou obdivovat i dnešní návštěvníci.
Rodina se o atrakci starala desítky let. V roce 2018 ji převzali Angie a Aubrey Cormierovi, kteří ji později předali novým majitelům. Areál se nachází v Cap-Egmontu na Ostrově prince Edwarda a jeho návštěva je především sezonní záležitostí.
Zdroje článku:
bottlehouses.com, globalnews.ca, tourismpei.com, nespechej.cz
Autor článku:
Tereza Holubová