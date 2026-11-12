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Pohřební formulář pro vlastní dítě. Expertka na katastrofy sepsala mrazivou zpověď o profesních i osobních pohromách

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Lucy Easthope ve své knize Když se usadí prach (Respekt, 2025) slibuje pohled do zákulisí zvládání katastrof. Čtenář však dostane mnohem víc – strhující svědectví ženy, která čelí pohromám nejen…
Pohřební formulář pro vlastní dítě. Expertka na katastrofy sepsala mrazivou zpověď o profesních i osobních pohromách

Pohřební formulář pro vlastní dítě. Expertka na katastrofy sepsala mrazivou zpověď o profesních i osobních pohromách

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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