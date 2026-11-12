Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Československo zažilo zimu, při které vlaky přimrzaly ke kolejím. V roce 1929 teploty klesly až na minus 42,2 stupně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V únoru 1929 se československá železnice potýkala s tak silnými mrazy, že kola stojících vozů přimrzala ke kolejím. Vlaky zapadaly do několikametrových závějí, školy zavíraly kvůli nedostatku uhlí a v mnoha domácnostech zamrzala voda. Dne 11. února naměřili v Litvínovicích u Českých Budějovic minus 42,2 stupně Celsia, což dodnes představuje oficiální český teplotní rekord. Krutá zima však nebyla otázkou jediného extrémního rána. Ovlivňovala běžný život po dlouhé týdny a její následky byly patrné ještě na jaře.
Československo zažilo zimu, při které vlaky přimrzaly ke kolejím. V roce 1929 teploty klesly až na minus 42,2 stupně

Československo zažilo zimu, při které vlaky přimrzaly ke kolejím. V roce 1929 teploty klesly až na minus 42,2 stupně

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:00

Reklama
Další články z Trendy svět
V americkém lunaparku lidé platili za pohled na předčasně narozené děti. Podivná atrakce jim přitom zachraňovala život
V americkém lunaparku lidé platili za pohled na předčasně narozené děti. Podivná atrakce jim přitom zachraňovala život
Na českou lékařskou fakultu ji nejprve nepustili. Anna Honzáková se přesto stala lékařkou a otevřela vlastní ordinaci
Na českou lékařskou fakultu ji nejprve nepustili. Anna Honzáková se přesto stala lékařkou a otevřela vlastní ordinaci

Anna Honzáková se 17. března 1902 stala první ženou promovanou na české lékařské fakultě v Praze. K tomuto...

Na Šumavě po válce zmizely celé vesnice. Z některých domů dnes zůstaly jen základy a zapomenuté cesty
Na Šumavě po válce zmizely celé vesnice. Z některých domů dnes zůstaly jen základy a zapomenuté cesty

Na místech, kde před druhou světovou válkou stávaly šumavské domy, školy a hostince, jsou dnes často jen...

Meteorologové upřesnili předpověď. Svatý Martin přinese změnu, sníh se objeví jen někde
Meteorologové upřesnili předpověď. Svatý Martin přinese změnu, sníh se objeví jen někde

Svatý Martin letos většině Česka sněhovou nadílku nepřinese. Ve středu 11. listopadu bude převládat...

Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku
Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku

Mladé Američanky, které za první světové války a v meziválečných letech nanášely svítící barvu na ciferníky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.