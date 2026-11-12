Československo zažilo zimu, při které vlaky přimrzaly ke kolejím. V roce 1929 teploty klesly až na minus 42,2 stupně

Zima 1928/1929 začínala v různých částech republiky odlišně. Prosinec nebyl všude mimořádně sněhový a výrazné ochlazení přicházelo ve vlnách. Od ledna se však postupně prohlubovalo a únor přinesl mrazy, které zasáhly města, venkov, železnice i hospodářství. Nízké teploty byly zaznamenány také v dalších částech Evropy. Výjimečná nebyla jen nejnižší hodnota, ale i délka období, během kterého se krajina nedokázala oteplit. Obyvatelé přitom žili ve světě, kde většina domácností topila lokálními kamny a zásobování palivem záviselo na často narušené dopravě.
Ranní záznam z Litvínovic přepsal tabulky počasí
Dne 11. února 1929 zaznamenal meteorologický pozorovatel Jaroslav Maňák u Stecherova mlýna nedaleko Českých Budějovic mimořádně nízkou hodnotu. Původní zápis uváděl minus 41,2 stupně, po ověření a kalibraci teploměru byla stanovena konečná hodnota minus 42,2 stupně Celsia. Zvláštností je, že místo neleží ve vysokohorské oblasti. Silně prochlazený vzduch se tehdy hromadil i v níže položených kotlinách. Ojediněle se objevily ještě nižší údaje, ale nepocházely z dostatečně ověřených měření. Právě proto se jako oficiální rekord dodnes uvádějí Litvínovice. Stejného dne bylo mimořádně chladno také na Slovensku: ve Vígľaši-Pstruši ve Zvolenské kotlině klesla teplota na minus 41 stupňů. Extrém tedy nezasáhl pouze jedinou jihočeskou lokalitu.
Mráz během dne neustupoval tak, jak bývá při běžném zimním počasí obvyklé. V Litvínovicích dosáhlo denní maximum 11. února jen minus 20,2 stupně. Tato skutečnost dobře ukazuje, jak náročné muselo být udržet obytné místnosti, školy nebo kanceláře vytopené. Výrazně se zvyšovala spotřeba uhlí a dřeva, zatímco doprava nedokázala pravidelně doplňovat zásoby. Potíže hlásila města se zamrzajícími vodovody i menší obce, jejichž obyvatelé byli závislí na studnách a pumpách. Mráz pronikal rovněž do sklepů a hospodářských budov, v nichž poškodily nízké teploty zásoby a ohrožovaly chovaná zvířata.
Železniční kronika zaznamenala zamrzlá kola
Zvlášť výmluvné svědectví se dochovalo v pamětní knize železniční stanice Bystřice pod Hostýnem. Její zápisy popisují závěje vysoké čtyři až pět metrů a obtížné vyprošťování souprav. Kola vozů při zastavení přimrzala ke kolejím a vlak, který 10. února uvízl ve sněhu za mrazu přibližně minus 36 stupňů, musely po několika hodinách uvolňovat dvě lokomotivy. Koncem února a začátkem března bylo z okolního úseku odvezeno přibližně čtyři tisíce tun sněhu. Tento záznam není jen obecnou vzpomínkou na tuhou zimu, ale konkrétním dokladem provozních potíží.
Zpoždění vlaků znamenalo také nedostatek paliva. Vyhláška železničního ředitelství z 13. února omezovala osobní spoje na několika moravských tratích, aby bylo možné zásobovat města a podniky uhlím. Silnice přitom nebyly spolehlivou náhradou. Bzenecká kronika popisuje auta uvázlá v závějích, která museli vytahovat koně, a spojení udržované pomocí saní mimo běžné cesty. Vítr sníh opakovaně navíval do právě uvolněných úseků. Problém proto nevyřešilo jediné odklízení: obyvatelé i dopravci čelili znovu uzavřeným trasám, zatímco zásoby topiva dál ubývaly.
Výuka se zastavovala, mráz ničil i úrodu
Písnická školní kronika zaznamenala ve druhé třídě před vyučováním čtyři až pět stupňů pod nulou. Ani topení nepomohlo dostat teplotu nad třináct stupňů, přestože jinou učebnu se vytopit dařilo. Děti z Cholupic se do školy někdy vůbec nedostaly, protože jejich cestu zasypal sníh. Zamrzla a praskla také školní studna, ačkoli byla chráněná obalením. Nešlo tedy jen o nepohodlí při sezení v lavicích. Mráz narušoval současně docházku, přístup k vodě i provoz budovy, kterou nebylo možné stejným způsobem vytápět za obvyklého počasí a při mimořádných mrazech.
Mimořádnou spotřebu topiva dokládá kronika chlapeckých škol v Bzenci. Školník měl za den spálit 96 kbelíků uhlí, přibližně tunu, aniž se podařilo dosáhnout předepsané teploty. Přestože škola původně měla velké zásoby, palivo postupně docházelo. Výuka byla na základě ministerského nařízení přerušena od 18. do 28. února. Ani konec tohoto období však neznamenal okamžitý návrat obvyklého počasí. Železniční záznamy popisují odvoz sněhu ještě v březnu a místní školní přehled zaznamenává výraznější obrat až kolem 10. března. Délka mrazů tak školám způsobovala jiné potíže než jediný mimořádně studený den.
V sadech se rozsah škod odhaloval postupně. Kronika Bavorovic u Českých Budějovic zaznamenala úhyn 1 860 ovocných stromů. V Bzenci se připomínají zvlášť poškozené ořešáky a meruňky, tedy výsadby, jejichž obnova nemohla přinést stejnou úrodu hned následující rok. Pukala kůra a část dřevin odumírala až později. Škody tak pokračovaly i po rozmrznutí půdy: majitel musel zjistit, co ještě přežije, odstranit uhynulé stromy a čekat, než nové začnou plodit. Mrazivé období zasáhlo také ptáky, zvěř a včely. Jediný zimní teplotní rekord proto nevystihuje rozsah ztrát, které zanechalo v hospodářství.
Po zimních mrazech přišla i letní vedra
Bzenecký kronikář sledoval počasí i po skončení nejhorších mrazů. Zapsal chladné jaro a opožděné žně, které začaly až po polovině července. V druhé části stejného měsíce pak přišla vedra a začal se projevovat nedostatek vody. Úroda obilí přesto dopadla dobře a okurek bylo tolik, že jejich ceny výrazně klesaly. Záznam tak zachycuje přesnější obraz než představa roku zcela zničeného jedinou zimou. Zatímco ovocné sady utrpěly dlouhodobé ztráty, některé jednoleté plodiny se později zotavily. Každý obor hospodaření nesl následky extrémního počasí jinak.
Použité zdroje: chmi.cz, kmdraha.cz, chmi.cz, ct24.ceskatelevize.cz, zspisnice.info, starybzenec.cz, starybzenec.cz