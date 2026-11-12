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FOTO: Čtyři malé hyenky poprvé vyrazily do velkého výběhu. Zaujala je voda

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Čtyři mláďata hyenky hřivnaté ze Safari Parku Dvůr Králové poprvé prozkoumala velký výběh. Nejvíc pozornosti přitáhl vodní příkop. Některá ukázala, že je voda vůbec neodrazuje. Jejich průzkum zachytila fotografka Helena Hubáčková.
FOTO: Čtyři malé hyenky poprvé vyrazily do velkého výběhu. Zaujala je voda

FOTO: Čtyři malé hyenky poprvé vyrazily do velkého výběhu. Zaujala je voda

Zdroj: Helena Hubáčková | Safari Park
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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