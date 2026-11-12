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Zpráva Borovan.cz potvrzena: televize Nova chystá licenční ledovou show

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Jak jsme informovali již před několika měsíci, TV Nova v přísném utajení vyvíjí show, která by měla napodobit úspěch tanečního pořadu StarDance České televize. Komerční stanice nyní oficiálně potvrdila podrobnosti i ostatním médiím. Jedná se o připravovaný pořad Hvězdy na ledě, formát vychází z celosvětově úspěšné britské show Dancing on Ice, kterou v roce 2006
Zpráva Borovan.cz potvrzena: televize Nova chystá licenční ledovou show

Zpráva Borovan.cz potvrzena: televize Nova chystá licenční ledovou show

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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