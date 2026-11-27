Audi drze parkovalo na místě pro postižené. Průkaz za sklem odstartoval velké problémy
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Audi drze parkovalo na místě pro postižené. Průkaz za sklem odstartoval velké problémyZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 27.11.2026 05:31
Mezinárodní vesmírná stanice ISS se v těchto dnech opět stává nepřehlédnutelným návštěvníkem večerní...
Druhý stupeň požárního poplachu vyhlásili hasiči kvůli požáru starší roubenky v Hrádku u Rokycan. Cestu k...
Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 87. kilometru se...
Zajímavé přednášky, workshopy, exkurze a diskuse s významnými vědci. To vše nabídne dosud největší...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Fotbalisté Plzně v Evropské lize senzačně rozdrtili lídra Benficu Lisabon 4:0
- Listopadová obloha nabídne velkou podívanou. ISS i působivé proměny soumrakového nebe
- Hasiči bojují s požárem roubenky, cestu k zásahu jim komplikuje namrzlá vozovka
- Vážná nehoda ochromila provoz na D5. Dodávka skončila pod cisternou s mlékem