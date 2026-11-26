Západočeši teprve podruhé v klubové historii vyhráli v hlavní fázi pohárů zápas o čtyři góly. Viktoria si po úvodních třech porážkách v ligové části připsala druhé vítězství po sobě a v průběžné tabulce se posunula na 19. místo. Do vyřazovací fáze projde 24 z 36 účastníků. V šestém kole Plzeň nastoupí 10. prosince v Bournemouthu.
Benfica poprvé v tabulce ztratila body, prohrála po sérii devíti soutěžních vítězství a utrpěla nejtěžší debakl od porážky 0:5 s FC Porto předloni v březnu.
Zatímco plzeňský trenér Kováč nasadil nejsilnější možnou sestavu, kouč lisabonského celku Marco Silva dal šanci řadě náhradníků. Jedna z opor Prestianni kvůli drobným potížím vůbec neodcestoval do Čech, jen na lavičce začali někteří stabilní členové zahajovací jedenáctky včetně bývalého beka pražské Slavie Baha.
Západočeši absencí v soupeřově sestavě bezezbytku využili a odehráli možná nejlepší poločas ve své pohárové historii. Hned ve čtvrté minutě měl velkou šanci Adu, jehož volej po centru gólman Trubin reflexivně vyrazil.
Hosté podle očekávání drželi většinu času míč, hrozili ale jen střelami ze střední vzdálenosti. Pokus Manua Silvy vyrazil gólman Wiegele, domácí brankář si poradil i nebezpečným pokusem Lukébakia ze 27. minuty.
Za dvě minuty se Prebsl vydal až na hranici malého vápna, přihrál pod sebe, nabíhající Hrošovský ale v ideální pozici přestřelil. Za chvíli se už zastupující kapitán prosadil, po obloučku od Červa si tělem pokryl balon a po půlhodině ze strany propálil Trubina.
V 39. minutě po centru tečoval balon na hranici ofsajdu Gabriel, hostující brankář reflexivně zakročil. Za další čtyři minuty už fantasticky hrající Západočeši zvýšili. Kabongo vystihl rozehrávku, posunul míč na Adua a ghanský útočník se trefil přesně k tyči.
Plzeňští dokonale využívali chyb v zadních řadách Benfiky. Zanedlouho Kabongo opět vystihl rozehrávku, po individuální akci si sám navedl balon na střelu a na začátku 45. minuty zamířil naprosto přesně do horního rohu.
Většina z více než 10 tisícovek fanoušků na stadionu očekávala po změně stran velký tlak favorita, Viktoria ale už po necelé minutě druhé půle přidala čtvrtý gól. Adu po dalším zisku balonu vysunul Hrošovského a jeho přízemní centr uklidil z první do sítě Kabongo. Český reprezentant poprvé v kariéře v jednom utkání evropských pohárů skóroval dvakrát, s třemi góly je nejlepším týmovým střelcem v sezoně Evropské ligy.
Západočeši hráli v naprosté euforii, pátou trefu měl na noze Adu, jehož zblízka vychytal Trubin. V 57. minutě ukrajinský gólman znemožnil skvělým zákrokem Kabongovi hattrick. Benfica prostřídala, ale s výjimkou Pavlidisovy rány, kterou vyrazil Wiegele, větší šanci už neměla.
Naopak dvakrát se mohl prosadit střídající Vydra, radost z páté plzeňské trefy mu po důrazných akcích vždy pokazil Trubin. Západočeši i tak proměnili závěr zápasu s největším favoritem na celkové prvenství v soutěži v exhibici a dohrávali za potlesku fanoušků vestoje.
Trenér Viktorie Kováč dostal od týmu ideální dárek k pátečním 47. narozeninám, jeho svěřenci potvrdili formu a už šest soutěžních utkání po sobě nenašli přemožitele. Benfica prohrála teprve podruhé za posledních 23 soutěžních duelů.
Plzeň - Benfica 4:0 (3:0)
5. kolo fotbalové Evropské ligy:
Branky: 45. a 46. Kabongo, 30. Hrošovský, 43. Adu. Rozhodčí: Pajač - Zobenica, Mihalj - Bebek (video, všichni Chorv.). ŽK: Gabriel - Schjelderup. Diváci: 10.207.
Sestavy:
Plzeň: Wiegele - Gabriel, Pališčák, Dweh, Prebsl, Doski - Memič (70. Višinský), Hrošovský (80. Sojka), Červ (70. Pirgič), Kabongo (75. Ladra) - Adu (75. Vydra). Trenér: Kováč.
Benfica: Trubin - Banjaqui, Circati, Araújo, El Karuaní - Barrenechea (46. Sudakov), Manu Silva (59. Palhinha) - Lukébakio (59. Echeverri), Rafa Silva (59. Schjelderup), Kamiňski - Pavlidis (83. Durán). Trenér: Marco Silva.