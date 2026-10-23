V NHL se objevil brankář, který měří přes dva metry. Cooper Black překonal rekord hned při debutu

Když Cooper Black nastoupil ve čtvrtek do branky Florida Panthers proti Pittsburghu Penguins, zapsal se do historie NHL ještě dřív, než stihl předvést první zákrok. Pětadvacetiletý Američan se stal nejvyšším brankářem, který kdy zasáhl do utkání základní části nejslavnější hokejové soutěže.
Podle Sportsnet měří 206 centimetrů, tedy šest stop a devět palců. Floridský klub jej ve své vlastní soupisce uvádí o něco nižšího, s výškou šest stop a osm palců. Obě hodnoty ale znamenají, že Black překonal dosavadní výškové maximum NHL. To drželi například Ben Bishop, Mikko Koskinen nebo Ivan Fedotov, kteří měřili přibližně 201 centimetrů.
Do NHL se dostal bez draftu
Blackova cesta mezi hokejovou elitu přitom rozhodně nebyla samozřejmá. Žádný klub si ho nevybral v draftu a ještě v roce 2024 působil v univerzitním týmu Dartmouth College. Právě odtud si ho vytáhla Florida, která s ním podepsala smlouvu jako s nedraftovaným volným hráčem. Následoval postupný přechod do profesionálního hokeje. Black chytal za Charlotte Checkers v AHL a během sezony 2025/26 nastoupil do 42 zápasů, v nichž zaznamenal 25 výher.
V aktuálním ročníku měl ve třech utkáních AHL úspěšnost zákroků 91,9 procenta. Florida ho následně povolala do prvního mužstva poté, co se zranil brankář Jacob Markström. Pro hráče, který před dvěma lety ještě nastupoval v univerzitní soutěži, to znamenalo splnění mimořádného cíle.
Rekordní premiéra skončila čtyřgólovou porážkou
Blackův první zápas v NHL však nedopadl podle představ. Pittsburgh vyhrál 4:0 a mladý brankář musel třikrát lovit puk ze své sítě. Čtvrtý gól padl při hře Floridy bez brankáře. Dvakrát se střelecky prosadil Nick Robertson, další góly přidali Hendrix Lapierre a Jevgenij Malkin. Na opačné straně kluziště si čisté konto připsal Arturs Šilovs.
Black tak svůj historický večer zakončil porážkou, což dobře ukazuje, jak malou zárukou úspěchu může být samotná fyzická výjimečnost.
Je obrovská výška skutečně výhodou?
Výška přes dva metry pochopitelně nabízí brankáři určité výhody. Díky délce končetin může pokrýt větší část brankového prostoru, dosáhnout dále při zákrocích a lépe zavírat některé střelecké úhly. Jenže brankář není statická překážka.
Musí se rychle přesouvat od jedné tyče ke druhé, reagovat na změny směru puku, pracovat s odrazy a zaujímat správné postavení. Při hře na nejvyšší úrovni navíc rozhodují situace, kdy se střelec dokáže trefit přesně do prostoru, který brankář nestihl zakrýt. Velká postava tedy může být výhodou, nikoli však náhradou za techniku a načasování.
Cooper Black nyní drží rekord, který mu už nikdo nevezme jinak než překonáním jeho výšky. Z hokejového hlediska je ale teprve na začátku. Po premiéře proti Pittsburghu bude zajímavější sledovat, zda dokáže svůj mimořádný fyzický předpoklad proměnit také v dlouhodobě úspěšnou kariéru.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sportsnet – Panthers' Cooper Black becomes tallest goalie to play NHL game [2], Florida Panthers – Panthers recall goaltender Cooper Black from AHL [3], Reuters – Arturs Silovs stops 26 shots as Penguins blank Panthers [4].