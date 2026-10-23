Philadelphia prohrávala o 29 bodů. LeBron James pak zažil něco, co se mu za 24 sezon v NBA ještě nestalo

Když Cleveland Cavaliers v první polovině čtvrtečního utkání vedli nad Philadelphií 69:40, domácí fanoušci měli jen málo důvodů k optimismu. LeBron James se poprvé představil v domácím utkání v dresu 76ers, jenže jeho nový tým působil bezradně. Cleveland měl výrazně lepší vstup do zápasu a Philadelphia se potýkala s nepřesnostmi i ztrátami míče.
Po dvou čtvrtinách svítilo na tabuli skóre 45:69. Domácí tedy odcházeli do šaten s čtyřiadvacetibodovým mankem, přičemž v průběhu poločasu ztráceli dokonce 29 bodů. O dvě čtvrtiny později slavili vítězství 114:106.
Druhý poločas byl úplně jiným zápasem
Philadelphia po přestávce výrazně zvýšila obrannou aktivitu a začala nutit Cleveland k chybám. Získané míče dokázala využívat k rychlejším útokům a postupně ukrajovala z vysokého náskoku hostů.
Třetí čtvrtinu vyhrála 37:21, takže se do poslední části vstupovalo za mnohem přijatelnějšího skóre. Cleveland ale stále vedl a zdálo se, že má dost prostoru udržet vítězství.
Jenže domácí pokračovali v tlaku. Joel Embiid zaznamenal sedm bodů v řadě a Philadelphia se v závěrečné části poprvé dostala do vedení.
Následně převzal iniciativu Jaylen Brown, který několika úspěšnými zakončeními pomohl vytvořit rozhodující náskok. Série patnácti bodů bez odpovědi soupeře definitivně převrátila vývoj utkání. Z týmu, který první poločas nezvládal, se stalo mužstvo, jež v rozhodujících minutách kontrolovalo zápas.
Maxey, Embiid, Brown. LeBron tentokrát nebyl největším střelcem
Nejproduktivnějším hráčem domácích byl Tyrese Maxey s 32 body. Joel Embiid přidal 24 a Jaylen Brown zaznamenal 21 bodů. LeBron James zakončil zápas se 17 body a deseti doskoky. Právě v tom spočívá zvláštnost celé domácí premiéry. Největší hvězda letní přestavby týmu nemusela sama nastřílet čtyřicet bodů, aby Philadelphia vyhrála mimořádně dramatické utkání.
76ers měli několik hráčů schopných převzít iniciativu v různých fázích zápasu. Maxey táhl produktivitu, Embiid výrazně pomohl při obratu a Brown byl důležitý v rozhodujících minutách. Pro LeBrona, který ve své kariéře často nesl hlavní odpovědnost za útok mužstva, je podobné rozložení sil zajímavým příslibem.
Rekord, který LeBron ještě nezažil
Pro Philadelphii šlo o největší obrat ze ztráty v éře podrobných zápasových statistik NBA, která se počítá od sezony 1996/97. A pro Jamese to znamenalo další osobní milník. Nikdy předtím během svých 24 sezon v NBA nebyl součástí vítězného týmu, který by dokázal otočit zápas ze ztráty 29 bodů.
Navíc se to stalo právě proti Clevelandu, klubu, ve kterém LeBron začínal profesionální kariéru a s nímž v roce 2016 získal titul NBA. Philadelphia po vítězství nad úřadujícími šampiony z New Yorku zvládla také domácí utkání proti Clevelandu a začala sezonu se dvěma výhrami. Samozřejmě je příliš brzy tvrdit, že se z nově sestaveného týmu stává hlavní kandidát na titul. Dvě utkání takový závěr neumožňují.
Jedna věc už ale stojí za pozornost. Philadelphia v obou úvodních zápasech uspěla a proti Clevelandu ukázala, že dokáže změnit vývoj utkání i po katastrofálním prvním poločase.
Pokud podobnou schopnost začne předvádět pravidelně, mohl by LeBron v závěrečné etapě kariéry získat něco velmi cenného: mužstvo, které umí rozhodovat těžké zápasy i bez toho, aby v nich musel být jediným spasitelem.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – 76ers rally from 29 down to stun Cavaliers [2], Associated Press / Sportsnet – 76ers rally from 29 points down in home opener [3], Yahoo Sports – 76ers rally from 29-point deficit for biggest comeback of LeBron James' career [4].