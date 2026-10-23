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Philadelphia prohrávala o 29 bodů. LeBron James pak zažil něco, co se mu za 24 sezon v NBA ještě nestalo

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Na konci prvního poločasu vypadala domácí premiéra LeBrona Jamese za Philadelphii jako pořádný průšvih. Cleveland vedl až o 29 bodů a 76ers se nedokázali dostat do rytmu. Jenže po přestávce přišel obrat, který vstoupil do klubové historie. Philadelphia zvítězila 114:106, Tyrese Maxey nastřílel 32 bodů a LeBron zažil největší vítězný návrat ze ztráty ve své dlouhé kariéře.
Philadelphia prohrávala o 29 bodů. LeBron James pak zažil něco, co se mu za 24 sezon v NBA ještě nestalo

Philadelphia prohrávala o 29 bodů. LeBron James pak zažil něco, co se mu za 24 sezon v NBA ještě nestalo

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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