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V hradecké Třebši vyroste nový singletrail. Cyklisté se dočkají dráhy za tři miliony

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Milovníci horských kol se mají v Hradci Králové na co těšit. V třebešském lesoparku vznikne téměř 300 metrů dlouhý singletrail s přírodními překážkami, na který město vyčlenilo tři miliony korun.
V hradecké Třebši vyroste nový singletrail. Cyklisté se dočkají dráhy za tři miliony

V hradecké Třebši vyroste nový singletrail. Cyklisté se dočkají dráhy za tři miliony

Zdroj: Pixabay/si_kor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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