V hradecké Třebši vyroste nový singletrail. Cyklisté se dočkají dráhy za tři miliony

V hradecké Třebši vyroste nový singletrail. Cyklisté se dočkají dráhy za tři milionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V hradecké Třebši vyroste nový singletrail. Cyklisté se dočkají dráhy za tři milionyZdroj: Pixabay/si_kor
Článek byl publikován 22.10.2026 07:54
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →