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Kladenské autobusové nádraží prošlo obnovou za 50 milionů, přibylo parkoviště i sdílená elektrokola

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Kladenské autobusové nádraží, které letos v létě prošlo rozsáhlou obnovou, je opět plně v provozu. Modernizace vyšla město na téměř 50 milionů korun a…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:00

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