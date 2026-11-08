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Pražský hrad otevře reprezentační sály veřejnosti, vstup bude zdarma

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Den před začátkem adventu, v sobotu 28. listopadu, otevře Pražský hrad veřejnosti prostory, které jsou za běžných okolností nepřístupné. Od 9 do 17 hodin…
pražský hrad

pražský hrad

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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