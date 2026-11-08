Na rušném místě v centru Prahy si jen těžko dovedeme představit divadlo, a přece tam stálo

Na rušném místě v centru Prahy si jen těžko dovedeme představit divadlo, a přece tam stáloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 08.11.2026 08:45
U hřiště v Mniší, části Kopřivnice na Novojičínsku, vyroste nová odpočinková zóna. Rozhodli o tom sami...
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Den před začátkem adventu, v sobotu 28. listopadu, otevře Pražský hrad veřejnosti prostory, které jsou za...
Kladenské autobusové nádraží, které letos v létě prošlo rozsáhlou obnovou, je opět plně v provozu....
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