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Uživatel: Nvidia mi odmítla reklamaci RTX 5090, protože sériové číslo vybledlo

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Majitel GeForce RTX 5090 Founders Edition zakoupené přímo od Nvidie chtěl kartu reklamovat z důvodu nestability v zátěži. Ta mu ji ale zamítla z důvodu nečitelnosti sériového čísla…
GeForce RTX 5090 FE SN

GeForce RTX 5090 FE SN

Zdroj: Willing-Avocado-4830
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