Čerstvá mrkev ze zahrady už na začátku léta nemusí být jen výsledkem časného jarního výsevu. Můžete využít výsev před zimou, při kterém semena přečkají chladné období v půdě a vyklíčí až s příchodem vhodných podmínek. Pozor na to, že semena nesmí vyklíčit už na podzim. Správně načasovaný výsev proto může přinést náskok, zatímco příliš časný termín úrodu naopak ohrozí.
Rozhoduje okamžik, kdy půda vychladne
Mrkev se vysévá až ve chvíli, kdy je půda trvale chladná a nehrozí, že semena začnou před zimou klíčit. V českých podmínkách to často vychází na listopad, někdy až na začátek prosince. Přesný termín se však mění podle počasí a nadmořské výšky. Pokud je podzim nezvykle teplý, vyplatí se počkat.
Vhodným signálem je několik chladných dnů, kdy se půda ochladí, ale stále ji lze připravit. Semena pak zůstanou v zemi v klidovém stavu a využijí přirozenou zimní vláhu. Pokud by přišlo delší oteplení a semena začala klíčit, mladé rostlinky by následný mráz mohl poškodit.
Záhon je třeba připravit s předstihem
Půdu je nejlepší připravit ještě v době, kdy není promrzlá ani rozbahněná. Mrkev potřebuje hlubší, jemně zpracovanou a propustnou zeminu bez velkých kamenů a čerstvého hnoje. V těžké půdě se kořeny mohou deformovat a při dlouhodobém zamokření se zvyšuje riziko hniloby.
Vyberte slunné místo, na kterém se na jaře nedrží voda. Povrch záhonu urovnejte a vytvořte mělké řádky. Pokud očekáváte, že půda před výsevem ztvrdne mrazem, připravte si také trochu jemné suché zeminy, kterou budete moci semena později zasypat. Sníh ani zmrzlá půda nejsou vhodným podkladem pro přesné setí.
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Podstata tkví ve správném výsevu
Při předzimním výsevu se část semen nemusí dočkat jara nebo nemusí vyklíčit, proto se někdy vysévá o něco hustěji než při běžném jarním setí. Přesto není vhodné vytvořit příliš hustý porost, který by vyžadoval náročné jednocení. Semena ukládejte mělce, zpravidla přibližně 1 až 2 cm hluboko, a zasypte je jemnou zeminou.
Pro tento způsob vybírejte běžné odrůdy mrkve vhodné pro časné pěstování. Výsev si označte štítkem, protože přes zimu nemusí být řádky dobře patrné. Záhon po výsevu nezalévejte automaticky. Důležitá je především přiměřená vlhkost půdy, nikoli její přemokření.
Foto: Pixabay
Jarní péče rozhodne o výsledku
Jakmile se na jaře půda oteplí, začnou semena při vhodných podmínkách klíčit. Záhon pravidelně kontrolujte a odstraňujte plevel, který by mladé rostlinky připravoval o světlo a živiny. Pokud je povrch po zimě ztvrdlý, narušte případný škraloup velmi opatrně, abyste nepoškodili vzcházející rostliny.
Předzimní výsev není zárukou dřívější sklizně za každého počasí. Výsledek ovlivňuje průběh zimy, odrůda i stav půdy. Na vhodném stanovišti však může mrkev vzejít dříve než při běžném jarním výsevu a posunout první sklizeň dopředu. Největší výhodou je, že část práce zvládnete už na podzim a na jaře pak stačí záhon průběžně kontrolovat.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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