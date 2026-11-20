Pokud pěstujete na své zahradě maliníky, právě teď je vhodné období připravit je na zimu. Díky tomu se příští rok dočkáte bohaté úrody šťavnatých a sladkých plodů, které jsou bohaté na vitamíny a minerály. I když se jedná o zdánlivě nenáročné rostliny, určitě jste se setkali s tím, že někomu maliníky plodily jako o život a jiný sklízel sotva pár bobulek za celé léto. Úrodu může značně zvýšit mulčování.
Metoda mulčování
Jedná se o klasickou zahradnickou techniku, při níž se půda kolem rostlin pokrývá organickým nebo anorganickým materiálem. Tato vrstva funguje jako ochranná přikrývka, která přináší několik výhod: pomáhá zadržovat vlhkost, reguluje teplotu půdy, potlačuje růst plevelů a při rozkladu obohacuje půdu o živiny. Pokud se mulčování použije na maliny, můžete v příští sezóně zaznamenat co do úrody opravdu znatelný rozdíl.
Vhodná doba na mulčování malin
Při mulčování je důležité načasování. Ideální doba pro maliníky je právě podzim. Půda se totiž během léta stačila prohřát a přidání mulče jí pomůže udržet teplo i přes zimu. Díky tomuto načasování má mulč také možnost rozložit se a obohatit půdu o důležité živiny pro nadcházející vegetační období.
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Nejvhodnější je sláma
K mulčování se využívají nejrůznější přírodní materiály. Je to například čerstvě posečená tráva, stromová kůra, štěpka nebo piliny. Pro maliny je nejvhodnější sláma, jenž patří mezi univerzální a nejčastěji používané materiály. Skvěle totiž zadržuje vláhu a také odráží sluneční světlo, což pomáhá zabránit přehřívání půdy. Také se časem rozkládá, dodává půdě organické látky a skvěle vyživuje rostliny. Protože se však může zhutnit a vytvořit hustou rohož, je nutné ji pravidelně načechrávat, aby se příliš nezhutnila. To jediné by mohla vašim maliníkovým keřům uškodit. Pokud však vše uděláte správně, budete se moci příští rok těšit z opravdu sladké úrody.
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The post Bohatou úrodu malin v příští sezoně zajistí podzimní mulčování first appeared on Naše zahrada.