Žluté a hnědé špičky listů nejsou žízeň: Proč pokojovkám v zimě škodí příliš horlivá konvička. Když se v zimě rozehřejí radiátory a okna zůstávají většinu dne zavřená, kalatea nebo kapradina na parapetu často reagují hnědnutím špiček listů. První reakcí většiny pěstitelů bývá sáhnout po konvičce s vodou, protože hnědé okraje vypadají jako jasná žízeň.
Tím ale často přivolají druhý problém. Pokojovky v zimě málokdy ohrožuje jediná zapomenutá zálivka. Daleko častěji je oslabuje souhra několika vlivů: vyprahlý vzduch, horký sálavý proud od topení, krátké dny a mechanické zalévání podle kalendáře. Odborníci se shodují na jedné zásadě: nejdřív zjistit, co rostlině opravdu chybí, a teprve potom jednat.
Vyprahlý vzduch vysává listy dřív, než proschne květináč
Rostliny neustále odpařují vodu průduchy v listech. Vytápěním však v českých bytech klesá relativní vlhkost často pod 20 %, což u tropických druhů vyvolá doslova šok. Listy ztrácejí vodu podstatně rychleji, než ji kořeny stíhají doplňovat z půdy. Rostlina pak vadne a osychá od okrajů, přestože substrát dole je pořád dostatečně vlhký.
Studený vzduch zvenčí pojme v zimě jen minimum páry, a jakmile se v místnosti ohřeje od radiátoru, jeho kapacita sice vzroste, ale vlhkost v procentech dramaticky spadne. Přímý žár z topení pak zkázu listů dokončí.
V zimním období se proto vyplatí rozlišovat základní příznaky problémů:
- Hnědé a křehké špičky listů: Na vině je extrémně suchý vzduch. Pomůže odsunutí od radiátoru a zvýšení vlhkostního mikroklimatu.
- Celkové vadnutí při suchém substrátu: Rostlina má skutečně žízeň. Důkladně ji zalijte a přebytečnou vodu z misky po chvíli vylijte.
- Vadnutí při mokrém substrátu a žloutnutí: Průšvih jménem přelití. Kořeny bez přístupu vzduchu začaly hnít a přestaly vést vodu nahoru.
- Jemné pavučinky a tečkování listů: Vzduch je až příliš suchý a na rostlině se zabydlely svilušky. Sprcha a izolace jsou nutností.
Past jménem zálivka podle kalendáře
Zalévat rostliny v zimě „každou sobotu“ je nejrychlejší cesta k jejich záhubě. Krátké dny a nižší teploty zpomalují vegetaci, takže kořeny spotřebují výrazně méně vody než v létě. Přebytečný doušek vytlačí ze zeminy veškerý vzduch a kořeny se začnou dusit. Poškozené kořeny přestanu dodávat vláhu do listů, takže přelitá rostlina paradoxně vypadá jako vyschlá.
Nejjednodušší test zálivky zabere pár vteřin: zasuňte prst do substrátu do hloubky dva až pět centimetrů. Pokud je v této vrstvě stále vlhko, s konvičkou počkejte. Voda k zalévání by navíc měla mít vždy pokojovou teplotu, aby kořeny neutrpěly chladový šok.
Foto: Pixabay
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Oblázky, zvlhčovače a záchrana poškozené rostliny
Nejcitlivější na suchý vzduch jsou tropické druhy s tenkými listy, jako jsou kalatey, maranty, kapradiny či orchideje. Naopak sukulenty, tlustice nebo tchýnin jazyk zimu nad radiátorem zvládají s přehledem.
Vlhkost v blízkosti citlivých rostlin lze snadno zvýšit i bez drahého vybavení:
- Seskupení květináčů: Rostliny u sebe vytvoří přirozeně vlhčí mikroklima.
- Miska s oblázky a vodou: Odpařující se voda lokálně zvlhčí vzduch, ale dno květináče nesmí ve vodě přímo stát.
- Přemístění mimo radiátor: Odsunutí ze sálavého proudu vzduchu ušetří rostlině nejvíce sil.
- Ultrazvukový zvlhčovač: Nejspolehlivější řešení pro celou místnost, které prospěje i vašim dýchacím cestám.
Občasné rosení listů rozprašovačem působí spíše jako krátkodobé osvěžení od prachu, ale vzduch z dlouhodobého hlediska nezvlhčí. Pokud vám už kalatea či kapradina kvůli suchu zchřadla, nevyhazujte ji. Odstraňte uschlé listy, přemístěte ji do stabilnějšího prostředí a nechte ji do jara bezpečně zregenerovat.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/proc-hnendnou-spicky-listu-pokojovek-v-zimehttps://www.denik.cz/zahrada/hnednuti-listu-pokojovych-rostlin-v-zime.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/jak-pecovat-o-pokojovky-v-zime/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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