Ochrana trvalek před mrazem vám může zajistit nádhernou zahradu i napřesrok. A využít k tomu můžete něco tak obyčejného, jako je spadané listí. Díky tomu získáte izolační vrstvu, která chrání rostliny před prudkými výkyvy teplot a navíc chráníte půdu před promrzáním. Využijte je zejména pro citlivější trvalky, kolem kterých je rozprostřete v malé vrstvě, a to ideálně po slabších mrazících. S přikrýváním ale nespěchejte. Pokud listí navrstvíte příliš brzy, můžete vytvořit útulný hotel nejen pro trvalky, ale také pro nežádoucí škůdce.
Ochrana trvalek před mrazem: využijte listí spadané ze stromů
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