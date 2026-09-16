Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

„Vláda obnovitelné zdroje démonizuje. Neřešte sto gramů masa navíc, je důležitější jít k volbám”, říká greenfluencer

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco většina jeho vrstevníků teprve hledá směr, Tadeáš Čech na sociálních sítích už roky vysvětluje desetitisícům lidí složitá data o změně klimatu, energetice a udržitelnosti. Začínal jako čtrnáctiletý kluk, který…
„Vláda obnovitelné zdroje démonizuje. Neřešte sto gramů masa navíc, je důležitější jít k volbám”, říká greenfluencer

„Vláda obnovitelné zdroje démonizuje. Neřešte sto gramů masa navíc, je důležitější jít k volbám”, říká greenfluencer

Zdroj:
Reklama
Další články z Proboha!
Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu
Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu
Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu
Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu

Situace v Nepálu zůstává vážná. Po katastrofě 26. srpna 2026, která si doposud vyžádala přes 1300 obětí a...

Všimli bychom si dnes, že někdo zmizel?
Všimli bychom si dnes, že někdo zmizel?

Mosazné kostky v chodnících připomínají konkrétní lidi, kteří kdysi žili za zdmi našich domů, chodili...

Univerzální náboženství lásky místo křesťanství?
Univerzální náboženství lásky místo křesťanství?

Křesťanství i jiná náboženství hlásají dobro a lásku. Realita je však často plná konfliktů, dogmatismu a...

Není čas opustit církev a najít si svého gurua?
Není čas opustit církev a najít si svého gurua?

Každé náboženství hlásá dobro a lásku, realita je však často plná konfliktů, dogmatismu a pokrytectví....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.