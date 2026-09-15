Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu

Situace v Nepálu zůstává vážná. Po katastrofě 26. srpna 2026, která si doposud vyžádala přes 1300 obětí a více než 5000 stále pohřešovaných, zůstává významná část infrastruktury poškozená. Kolem 4 000 lidí je v provizorních evakuačních centrech, výrazně roste riziko nemocí z kontaminované vody a situaci zhoršuje i příchod nízkých teplot do zasažených horských oblastí. Jak ADRA pomáhá? Co chystá? A co se na místě právě děje? I to si přečtete v rozhovoru s koordinátorem pro mimořádné události ADRA Nepal Sumanem Rawalem. Jak v současnosti vypadá pomoc ADRA v Nepálu?
Když 26. srpna 2026 zasáhly Nepál přívalové povodně, náš tým okamžitě začal jednat. Během 72 hodin jsme už byli přímo v zasažených oblastech, kde jsme vyhodnocovali situaci a poskytovali nezbytnou pomoc. V celé zasažené oblasti bylo postiženo více než 92 000 lidí a přes 10 000 domácností. V tuto chvíli se zaměřujeme především na nejurgentnější potřeby – zejména zajištění přístřeší, potravin, vody, sanitace a hygieny a základních hygienických potřeb. Zároveň víme, že potřeby lidí budou přetrvávat i po skončení první fáze bezprostřední pomoci.
Zdroj: ADRA Jak očekáváte, že se bude pomoc v následujících týdnech a měsících vyvíjet?
Více než 4 000 lidí v současnosti pobývá ve více než 30 evakuačních centrech, často v přeplněných podmínkách. To představuje významné riziko pro veřejné zdraví, včetně hrozby propuknutí epidemií. Zajištění přístupu ke zdravotní péči, čisté vodě a hygieně je proto zásadní. V následujících týdnech a měsících se naše pozornost bude postupně přesouvat i k obnově poškozených zdravotnických zařízení a zajištění dlouhodobé obživy pro zasažené rodiny. Naším cílem není pouze reagovat na bezprostřední krizi, ale stát po boku komunitám i během jejich zotavování.
Jaká je role ADRA v širší humanitární reakci a jak probíhá distribuce pomoci?
ADRA úzce spolupracuje s místními úřady a dalšími organizacemi zapojenými do pomoci v rámci nepálského systému koordinace pomoci „jedněmi dveřmi“. Jeho cílem je zajistit, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují nejvíce, a zároveň nedocházelo k jejímu duplicitnímu poskytování. Naší úlohou je zajistit odborné znalosti, logistiku, potřebné zdroje a monitoring. Na úrovni jednotlivých komunit nám místní samospráva a naši lokální partneři pomáhají identifikovat potřeby a dostat se k postiženým rodinám.
Zdroj: ADRA Co lidé právě teď potřebují nejvíce – jak po materiální, tak psychické stránce?
Rodiny nyní potřebují především základní věci, které jim umožní zvládnout každý další den – nezávadnou pitnou vodu, výživné potraviny, hygienické potřeby, teplé a bezpečné přístřeší a přístup ke zdravotní péči. Potřeby lidí ale nejsou pouze materiální. Potřebují také psychickou podporu, bezpečné prostředí, pocit důstojnosti a možnost se alespoň částečně vrátit k běžnému životu. Proto hledáme také způsoby, jak lidem pomoci získat zpět určitou míru kontroly nad jejich životy. Jedním z příkladů jsou aktivity typu Cash for Work, kdy si lidé zasažení katastrofou mohou vydělat peníze díky vlastnímu zapojení na svém dočasném místě pobytu.
Je nějaký konkrétní příběh, který vám utkvěl v paměti?
Jedna konverzace s lékařem z ozbrojených policejních složek, který pracoval přímo v první linii. Ten říkal, že po týdnech práce v takto náročné krizové situaci může být každý, kdo se na pomoci podílí, fyzicky i psychicky vyčerpaný. Přimělo mě to přemýšlet o tom, jak důležité je pečovat nejen o lidi zasažené katastrofou, ale také o ty, kteří se jim každý den snaží pomáhat. Do dlouhodobé reakce proto musí patřit také péče o zdraví a celkovou pohodu lidí, kteří jsou v první linii – pracovníků záchranných složek, zdravotníků, dobrovolníků a humanitárních pracovníků. Koneckonců můžeme o zasažené komunity pečovat jen tehdy, pokud se zároveň staráme i o lidi, kteří jim každý den pomáhají.
Zdroj: ADRA Co by lidé mimo Nepál měli vědět a není to na první pohled jasné?
Myslím, že lidé mimo Nepál si možná nedokážou plně představit, jak obtížné je dostat se do některých zasažených komunit. Když v horách povodeň strhne silnici nebo most, může doručení i jediného balíčku pomoci znamenat několikahodinovou cestu náročným a někdy nebezpečným terénem. Vedle toho všeho zničení je ale něco neuvěřitelně silného, co se do médií často nedostane. Vidíte sousedy, kteří otevírají své domovy rodinám, jež přišly úplně o všechno. Vidíte komunity, které se spojují, aby podpořily lidi procházející nepředstavitelnou ztrátou. A myslím, že právě to by měl svět o Nepálu vědět. Nejsme jen země ohrožená přírodními katastrofami. Jsme také země lidí, kteří drží při sobě a pomáhají si, když na tom záleží nejvíce.
Jak jste se dostal k této práci?
Mám vzdělání v oblasti veřejného zdraví a krizového řízení a v průběhu let jsem měl možnost pracovat při některých z největších mimořádných událostech v Nepálu, včetně zemětřesení v roce 2015, pandemie covidu-19, zemětřesení v Jajarkotu a povodní v Madhéši. Každá z těchto krizí mě naučila něco jiného. Všechny mě ale utvrdily v jedné věci – včasná a dobře koordinovaná pomoc může mít v životech lidí skutečně zásadní význam. Přijmout tuto roli proto pro mě bylo přirozeným pokračováním mé dosavadní práce.
Zdroj: ADRA Jak vypadá nyní váš běžný pracovní den?
Upřímně, během mimořádné události neexistuje nic jako běžný den. Obvykle začínám brzy ráno kontrolou bezpečnostní situace a dostupnosti cest, protože tyto faktory mohou během několika hodin úplně změnit naše plány. Většinu dne trávím koordinací s vládními představiteli, partnery a svým týmem. V krizové situaci jsou přesné informace naprosto zásadní. Neustále potřebujeme vědět, co se na místě děje, identifikovat, kde pomoc chybí, odstraňovat překážky a zajistit, aby se pomoc dostala ke komunitám bezpečně a bez zbytečného překrývání. Snažíme se také informovat veřejnost o realitě přímo v terénu a pomáhat zajistit, aby byla pomoc dobře koordinovaná a dostala se tam, kde je jí nejvíce potřeba.
Co vám na této práci přináší největší pocit naplnění?
Upřímně, motivuje mě vidět, že i malý zásah může mít v životě člověka skutečný význam. Když vidíte, že se pomoc dostala k rodině v odlehlé komunitě, nebo že někdo jednoduše cítí, že na něj svět nezapomněl, je to nesmírně naplňující. Stejně tak mě ale motivují lidé, se kterými pracuji – místní úřady, dobrovolníci, členové komunit i můj vlastní tým. I v těch nejtěžších podmínkách vidíte lidi, kteří se rozhodnou pomoci a odmítají to vzdát. Možnost pracovat po jejich boku a alespoň malým dílem přispět k tomu, aby komunity překonaly těžké období, je to, co této práci dává skutečný smysl.
Zdroj: ADRA
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