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Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu

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Situace v Nepálu zůstává vážná. Po katastrofě 26. srpna 2026, která si doposud vyžádala přes 1300 obětí a více než 5000 stále pohřešovaných, zůstává významná část infrastruktury poškozená. Kolem 4…
Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu

Zasažení potřebují kromě materiální pomoci i pocit důstojnosti, říká koordinátor pomoci ADRA v Nepálu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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