Statný daněk zaútočil na strážníky a pak vyrazil do ulic města, policisté vše natočili

Statný daněk zaútočil na strážníky a pak vyrazil do ulic města, policisté vše natočiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Statný daněk zaútočil na strážníky a pak vyrazil do ulic města, policisté vše natočiliZdroj: Městská policie Rokycany (snímek z kamerového záznamu jsme doostřili pomocí AI)
Článek byl publikován 30.10.2026 06:35
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