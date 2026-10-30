Nemocnice nabídne zdarma testy na rakovinu prostaty. Ročně jí onemocní 10 tisíc mužů.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nemocnice nabídne zdarma testy na rakovinu prostaty. Ročně jí onemocní 10 tisíc mužů.Zdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 30.10.2026 09:30
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