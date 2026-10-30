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Postrach kamionů je minulostí. Klatovskou gilotinu nahradil nový most s vyšším podjezdem

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Na svém místě je už nový železniční most, který nahrazuje nechvalně proslulý viadukt známý jako klatovská gilotina. Most v ulici 5. května v Klatovech v minulých letech neslavně ukončil jízdu mnoha kamionů, které se pod něj nevešly. Jedna taková nehoda si bohužel vyžádala i lidský život.
Postrach kamionů je minulostí. Klatovskou gilotinu nahradil nový most s vyšším podjezdem

Postrach kamionů je minulostí. Klatovskou gilotinu nahradil nový most s vyšším podjezdem

Zdroj: Richard Beneš, Správa železnic
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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