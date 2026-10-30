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Za oběd v hospodě se platí přes dvě stovky. Více než polovina Čechů si nosí jídlo z domova

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Plzeň zaznamenala největší meziroční nárůst průměrné ceny obědů v porovnání s ostatními krajskými městy v Česku. V Plzni cena oběda od loňského září stoupla o 7,50 koruny na současných 209 korun. Průměrná cena oběda v Česku letos dosáhla 202,90 koruny. Více než polovina lidí si nosí oběd z domova.
Za oběd v hospodě se platí přes dvě stovky. Více než polovina Čechů si nosí jídlo z domova

Za oběd v hospodě se platí přes dvě stovky. Více než polovina Čechů si nosí jídlo z domova

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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