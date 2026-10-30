Za oběd v hospodě se platí přes dvě stovky. Více než polovina Čechů si nosí jídlo z domova

Za oběd v hospodě se platí přes dvě stovky. Více než polovina Čechů si nosí jídlo z domovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za oběd v hospodě se platí přes dvě stovky. Více než polovina Čechů si nosí jídlo z domovaZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 30.10.2026 05:31
Hospic sv. Lazara by se v této dekádě mohl dočkat tolik potřebného nového zázemí. Nový objekt bude stát v...
Dveře bytů zašpiněné krvavými šmouhami a škrábanci, na zemi ležící mrtvola ve vaku městské márnice,...
Tři dozorci skončili v nemocnici, další ošetřili záchranáři na místě. Takový je výsledek napadení, ke...
Práce hasičů přináší nejen adrenalin, ale i velkou psychickou zátěž. Náročné chvíle zažívají profesionální...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- V zoo budou řádit strašidla i lemuří duchové. Zvířata čeká dýňová nadílka
- Kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic, náklady odhaduje na 350 milionů
- Krvavé šmouhy, řvoucí kostlivec i umrlci. Děsivá výzdoba bytového domu je hitem internetu
- Agresivita vězňů roste, počet útoků proti dozorcům už překonal loňské statistiky