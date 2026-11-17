Marta Kubišová, FOTO: NextFoto.cz Marta Kubišová, FOTO: NextFoto.cz Marta Kubišová, FOTO: NextFoto.cz Marta Kubišová, FOTO: NextFoto.cz Marta Kubišová, FOTO: NextFoto.cz Marta Kubišová, FOTO: NextFoto.cz Marta Kubišová, FOTO: NextFoto.cz
Před 37 lety, 21. listopadu 1989, zpívala Marta Kubišová z balkonu Melantrichu Modlitbu pro Martu zaplněnému Václavskému náměstí. Letos na připomínku 17. listopadu na Národní třídu nepřijde, trápí ji kolena a v létě přišla o fenku Brillinku. „Jsem teď úplně sama,“ řekla v srpnu, když fenka zemřela. Bolesti a letní kolaps
Na začátku listopadu oslavila čtyřiaosmdesáté narozeniny, ale náladu jí kazí zdraví. Každý týden dostává čtyři gelové injekce do obou kolen a léčba potrvá ještě pravděpodobně další dva a půl měsíce. Má za sebou už deset aplikací
. „Ten den, co vám to píchnou, je to v pohodě. Potom se vám to všechno ale rozleží a ty bolesti jsou tak ukrutný,“ řekla pro Blesk.
Bez pomoci dcery Kateřiny se v poslední době neobejde, ta jí nakupuje a doprovází ji ven. Trpí totiž neznámými potížemi s rovnováhou.
„Hlavně mě vodí. Musím být do ní zavěšená, protože jinak upadnu na ulici,“ uvedla. Také ale upřesnila, že není pravda, že by už nemohla chodit, pomoc potřebuje hlavně po injekcích.
Se zdravím přitom bojuje už roky. V roce 2015 překonala infarkt a v létě 2022 ji v Nemocnici Na Homolce zachránili po prasknutí střeva. Krátce před 21. srpnem, kdy měla naplánované rozhovory k výročí okupace, skončila v nemocnici. Podle lidí z jejího okolí se jí udělalo špatně z horka, profesor Neužil potíže nespecifikoval.
Tři prázdné pelíšky
V létě přišla o desetiletou jorkšírku Brillinku. Fenka měla od narození nemocné srdce, začala se dusit a veterinář ji uspal. Po šedesáti letech se tak Kubišová ocitla doma bez psů i koček.
„Mám teď doma tři prázdný pelíšky. Dcera je musí vyhodit, nechci na to koukat,“ přiznala. Kremaci, kterou jí nabídli přátelé, odmítla. „Nejsem přece blázen! Pes není člověk. Kdybych měla zahrádku, tak ji pohřbím, takhle jsem ji musela nechat na veterině. Do lednice si ji nedám,“ vysvětlila tehdy. Výstřely z tanků
Modlitba pro Martu letos zazní bez ní. Na Václavském náměstí ji při Koncertu pro budoucnost zazpívá Marie April a na Národní třídě se jako každý rok pustí v 17 hodin a 11 minut. Skladba přitom původně vznikala pro televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. jako modlitba smíření, ale vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 z ní okamžitě udělal protest song.
Když autoři dostali 23. srpna 1968 výzvu k natočení aktuální reakce, textař Petr Rada se do studia Na Petynce vůbec nedostal. S řidičem nepřekonal blokádu na Libeňském mostě a text tak diktoval po telefonu. Skladatele Jindřicha Brabce vezl mladík v malém fiatu a pokusil se projet mezi tanky. Vojáci začali střílet směrem k autu a Brabec dorazil do studia v prostříleném voze. Sovětský důstojník si všiml not, poznamenal
„Á muzikant,“ a nechal je jet.
Na klavír u nahrávání hrál Angelo Michajlov a za bicí si sedl Karel Černoch.
nestihla píseň pořádně nazkoušet a navíc se cestou dozvěděla o zastřelení mladíka u sochy svatého Václava. Od rozrušení se jí u mikrofonu lámal hlas. Kubišová Návrat na balkon
Pásek s natočeným materiálem vezla do televize pod zelenou džínovou bundou, kterou si koupila v Paříži. V roce 1970 jí režim zakázal veřejně vystupovat, a tak Modlitbu na dlouhá léta nesměla zpívat. Skladbu nazpívala tajně znovu v květnu 1978 pro švédské novináře v kuchyni u Jaroslava Hutky. „
Dům byl obležený esenbáky,“ vzpomínala na natáčení, které trvalo čtyřicet jedna sekund a vyšlo na desce ve Švédsku.
Zpět k publiku se Modlitba vrátila 21. listopadu 1989. Kubišová, která tou dobou pracovala jako referentka zásobování, stála na balkonu budovy Melantrichu. Původně měla zazpívat jen hymnu, ale hudební publicista Jiří Černý ji tehdy na místě přesvědčil, aby přednesla i Modlitbu pro Martu.
„Tam jsem měla duši malou, velmi malou dušičku,“ vzpomínala na okamžik. V rozrušení si navíc nechala na nose brýle, které při zpívání obvykle sundávala, takže plné náměstí viděla až příliš dobře.
Kariéru oficiálně ukončila 1. listopadu 2017 koncertem v rodných Českých Budějovicích. Naposledy veřejně zazpívala Modlitbu 20. září 2025 ve vyprodané Lucerně na koncertě k 55. výročí zákazu vystupování, lidé stáli a květiny jí přinesl Jaromír Jágr.
Zpívat už nebude, psa by si ale přála. V srpnu nového psa přitom ještě odmítala se slovy
„V žádném případě!“. Kardiolog Neužil jí ho naopak doporučoval, protože by ji donutil chodit ven. „Tajně jsem doufala, že mi ho někdo pořídí teď k narozeninám, strčí ho před dveře, zazvoní a uteče. Nic takového se ale nestalo.“ Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( blesk, blesk, frekvence1, denik).