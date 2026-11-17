Andrej Babiš tráví letošní 17. listopad v Izraeli, kam přiletěl s početnou vládní delegací. Hned první den po boku Benjamina Netanjahua prohlásil, že Česko je velmi bezpečná země a budoucnost Evropy, a ještě přidal, že se k nám stěhuje hodně Němců. Hostitelé ho chválili, na sociálních sítích to ale vypadalo úplně jinak. Místo uznání sklízí posměch i ostré komentáře a Češi mu připomínají, co o vlastní zemi říkal ještě před rokem.
Velká výprava do Jeruzaléma
Do Izraele Babiš nevyrazil sám. Vzal s sebou ministry zahraničí, obrany, zdravotnictví a sportu a k tomu náčelníka generálního štábu. Na programu třídenní návštěvy byla protivzdušná obrana, bezpečnost, kybernetika a zdravotnictví. Co přesně z jednání vzešlo, ale zatím nikdo nezveřejnil.
Bezpečná země, kam se stěhují Němci
V pondělí se pak Babiš postavil vedle Netanjahua a před novináři Česko pořádně vychválil. „Česká republika je velmi bezpečná země, velmi bezpečná. A je to budoucnost Evropy,“ řekl anglicky.
Tím ale neskončil. Dodal, že se z Německa do Česka stěhuje hodně lidí a že je to dobré místo, kam dát peníze.
Reakce na sítích
Video z tiskové konference se rychle rozšířilo a nasbíralo tisíce reakcí. Části arabských uživatelů vadilo už to, že Babiš do Jeruzaléma vůbec jel. Nazývali ho slabochem a poskokem, který nadbíhá cizím zájmům. „Nedokážu si představit, že člověk se špetkou lidskosti podá ruku vrahovi dětí,“ napsal jeden z nich. Jiný to vzal stručně a arabsky mu napsal jen „Lhář“.
Zastánci tvrdé migrační politiky ze zahraničí ho naopak bránili. Česko se podle nich nenechá tlačit Evropskou unií, drží si respekt a muslimské uprchlíky ani migranty z Afriky do země nepouští. Ozvali se i Izraelci a jeden z nich připomněl, že Češi jsou dlouholetí přátelé Izraele.
Facka západním sousedům
Nejvíc to ale Babiš schytal od Čechů, kteří jeho řeči znají z domova. Mnohým vadilo už to, jak celá scéna vypadala. Netanjahu k němu mířil, aby mu podal ruku, a Babiš mu mezitím pořád vykládal, jak se k nám stěhují Němci. Podle komentujících to celé působilo jako trapné faux pas a ostuda před celým světem. Neuniklo jim ani to, jak moc v cizině otočil. „To je divné, před rokem tvrdil, že to je spálená země, kde není co jíst,“ všiml si pobaveně jeden z diskutujících.
Video lze přehrát zde:
Czech Prime Minister Andrej Babiš to Netanyahu:
The Czech Republic is a very safe country. Very safe. And it's the future of Europe.
You know, a lot of people are moving from Germany to the Czech Republic, to this region.
This is the future. The Czech Republic is the best… pic.twitter.com/MoGdD6FuCN
— Clash Report (@clashreport) November 16, 2026
Vyhrocenou debatu nakonec nechtěně odlehčil soused z Polska. Pod videem se zeptal: „Bratři Češi, líbí se vám váš prezident a podporujete ho?“ Že je Babiš premiér a prezidentem je Petr Pavel, mu zjevně uniklo.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (x, clashreport, echo24).