Magdalena Bičíková kdysi pobláznila diváky jako okatá princezna z Červánkové královny. Dnes slaví osmapadesátiny a k herectví se po neúspěchu na DAMU už nevrátila. Jako dvanáctileté jí princové připadali jako starci a dnes učí lidi zvládat trému před kamerou.
Public relations místo herectví
Od roku 2012 je Magdalena Bičíková mluvčí Švandova divadla a od roku 2008 vede firmu Media Training. V ní s Janou Bryndovou učí lidi z firem, třeba z České spořitelny nebo ze Seznam.cz, mluvit s novináři a zvládat trému.
„Klientům například doporučujeme, aby se usmívali během telefonického rozhovoru. Hlas pak zní mnohem příjemněji. A vzhledem k tomu, že o úspěchu komunikace rozhodují většinou první tři minuty, znát podobné triky se rozhodně vyplatí,“ prozradila jednu ze svých metod.
Dřívější herecká zkušenost se jí v public relations nakonec hodila. „Dřív jsem si myslela, že ne, ale dnes to vidím jinak. Když jsem hrála v televizi a ve filmech, musela jsem se naučit soustředit se a v určitou chvíli podat co nejlepší výkon. A to se mi vyplácí i dnes. Public relations je totiž docela adrenalinové zaměstnání,“ řekla.
Na DAMU byla moc dětská
V dětství se na obrazovce objevovala běžně a se Štěpánkou Haničincovou moderovala i pořad Rozmarýnek. V sedmnácti letech po gymnáziu zkusila přijímačky na DAMU, ale nevzali ji. „Byla jsem ještě moc dětská,“ řekla.
„Co se týče mého hraní, myslím si, že jsem byla spíš jen šikovné fotogenické dítě,“ dodala. Vystudovala žurnalistiku a filmovou vědu na Karlově univerzitě a psala recenze pro Cinema a Lidové noviny.
V roce 1996 ji Jan Svěrák požádal o propagaci Kolji, prvního českého filmu s cílenou kampaní. Pak přišly filmy Pelíšky, Báječná léta pod psa a Tmavomodrý svět. V letech 1993 až 2013 byla také programová poradkyně mezinárodního festivalu v Karlových Varech. V roce 2002 ji oslovily Letní shakespearovské slavnosti. Měla tou dobou dvouletou dceru a nabídka jí přišla jako dar z nebes. Hned ten rok navíc hrál Krále Leara Jan Tříska, díky čemuž se festivalu podařilo udělat ohromnou reklamu.
Princezny a zlobivé dítě
Diváci si ji pamatují z pohádek, ve kterých začala hrát princezny zhruba ve dvanácti letech. „Mým princům bylo běžně o deset let víc a mně připadali jako starci. Na scény nevinných polibků a objetí jsem nastupovala příšerně ztrémovaná a pravidelně je kazila,“ řekla.
Daleko víc ji bavilo natáčení filmu Pátek není svátek z roku 1979, kde hrála nejzlobivější dítě v rodině. „Hrát hrozné dítě bylo mnohem lepší než se jako dívka z chaloupky koukat z okna a čekat na prince.“ Filmovou starší sestru v něm hrála patnáctiletá Magda Reifová, která ji brala do bufetu a kupovala jí paštiku. Ta jí vůbec nechutnala, ale chodila tam ráda, protože Magda po večerech zpívala s kapelou a ona chtěla, aby ji brala s sebou.
Fotografická paměť
Z dospělých kolegů nejraději vzpomínala na Petra Kostku, který jí připomínal dědu, a ráda měla i Marii Rosůlkovou a Libuši Šafránkovou, se kterou se tehdy poznávaly i při náhodných setkáních. Vlastní dcera se přitom na máminy pohádky jako malá dívat nechtěla, protože princezny se dostávaly do nebezpečí a ona se bála, že o mámu přijde.
Před lety ji na ulici poznávaly hlavně ženy mimo Prahu, úřednice, prodavačky nebo servírky. „Obvykle řeknu, že mají výbornou fotografickou paměť, což je většinou potěší. Radost tím udělám i sobě, protože se tím vyhýbám dalším možným otázkám, například ‚A kde jste tedy všude hrála?‘, ‚To si nepamatuju, kde ještě?‘, zdvořile se rozloučím a jdu,“ prozradila.
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