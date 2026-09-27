Stíhací eso Franz von Werra a jeho kočky: Příběh legendy německé Luftwaffe

Franz von Werra, německý stíhací pilot Luftwaffe známý především svým neuvěřitelným útěkem ze zajateckého tábora, měl ale i výrazně méně známou stránku osobnosti. Mimo svět leteckých soubojů, zajetí a útěků
byl známý svou náklonností ke kočkám. Právě fotografie von Werra s kočkou patří k zajímavým obrazům, které poněkud narušují představu neohroženého stíhacího esa.
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Franz Xaver Baron von Werra se narodil 13. července 1914 ve švýcarském kantonu Valais.
Pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny a jako malý byl dán do péče bohaté německé rodině von Haber v Německu. Díky tomu vyrůstal ve velmi dobrých poměrech a dostalo se mu kvalitního vzdělání, mimo jiné na vojenské akademii.
Už v mládí se von Werra projevoval jako extrémně sebevědomý, charismatický a odvážný, ale i lehce výstřední. Často měl monokl, rád provokoval a měl smysl pro dramatická gesta. Jeho ego a styl se později odrážely i v jeho letecké
kariéře. Frajírek von Werra a kočky pro štěstí
Jedním z kuriózních detailů jeho života bylo, že na základně měl domácí kočku jménem Bärchen, kterou údajně brával s sebou i do kokpitu před vzletem pro štěstí. Tato skutečnost přispěla
k jeho pověsti výstředního samorosta. Ve Francii měla jeho jednotka jako maskota mládě lva, které se jmenovalo Simba. Franz von Werra, Public domain
Na dobových fotografiích se objevuje s kočkami v náručí nebo v jejich společnosti a je patrné, že k nim měl skutečně blízký vztah.
Luftwaffe: Zchudlý šlechtic stíhacím esem
Von Werra vstoupil do Luftwaffe krátce před
válkou a rychle se prosadil jako velmi schopný stíhací pilot. Létal ve Stab II./JG 3 „Udet“, tedy v elitní jednotce Jagdgeschwader 3. Do bitvy o Británii vstoupil s velkým zápalem.
V srpnu a září 1940 zaznamenal několik vzdušných vítězství, ačkoliv přesný počet je dodnes trochu nejasný, protože německé i britské záznamy z této doby se často liší. Podle dostupných zdrojů měl von Werra na kontě 6 až 8 potvrzených sestřelů včetně:
2 letounů Spitfire 2 letounů Hurricane 1 bombardéru Wellington pravděpodobně i 1 Blenheim a 1 Defiant
V bitvě o Británii sestřelil během jediného dne šest nepřátelských letadel, za tento výkon byl odměněn železným křížem 1. třídy. Byl považován
za jednoho z „Experten“, tedy zkušeného pilota, i když jeho kariéra byla relativně krátká. Celkový počet sestřelů byl 21, kdy sestřely zaznamenal nejen na Británií, ale i ve Francii a na východní frontě. Sestřelení, zajetí a útěk přes zamrzlou řeku
Dne 5. září 1940 byl jeho Bf 109E-4 zasažen během leteckého souboje nad jižní Anglií, pravděpodobně palbou z Hurricanu britského pilota George Benniona z 41. perutě RAF.
Von Werra nouzově přistál v poli nedaleko vesnice Winchet Hill v Kentu. Ihned se pokusil uprchnout, ale byl chycen Brity ozbrojenými vidlemi. Jeho dobrodružství v zajetí však teprve začalo.
První útěk z tábora v Grizedale Hall se mu málem podařil.
Němec Von Werra předstíral, že je nizozemský pilot RAF a dokonce se dostal na letiště RAF Hucknall, kde požádal o přidělení letounu! Až důkladnější prověrka jeho identity pokus zastavila.
Po několika neúspěšných pokusech byl poslán do Kanady, jenže ani to ho nezastavilo. V lednu 1941 během převozu vlakem vyskočil z okna a
přebrodil zamrzlou řeku Saint Lawrence, čímž dorazil do v té době neutrálních USA. Odtud se přes Jižní Ameriku a Španělsko skutečně dostal zpět do Německa jako jediný německý pilot v historii války, kterému se to podařilo.
Von Werra byl po návratu oslavován jako hrdina a propaganda z něj udělala symbol houževnatosti německého vojáka. Jeho příběh inspiroval film „
The One That Got Away“ (1957), který věrně zachycuje jeho odvážný útěk.
Po svém návratu do Německa byl v roce 1941 znovu zařazen k jednotce JG 27. Dne 25. října 1941 se jeho Bf 109 zřítil do Severního moře během rutinního letu u nizozemského pobřeží.
Tělo Franze von Werry nebylo nikdy Přesto se stal legendou. Nejen jako schopný pilot, ale hlavně jako ikona německé letecké propagandy, symbol bojového ducha a odhodlání. nalezeno.
Zdroje:
Vidan.org, BBC – WW2 People’s War: The One That Got Away Autor/Licence fotografie: Franz von Werra, Public domain