Na patnáctistovce rozhodlo zaváhání
Dvacetiletý Metoděj Jílek nastoupil do sobotního závodu na 1500 metrů v závěrečné rozjížďce společně s Nizozemcem Kjeldem Nuisem. Svůj souboj vyhrál a cílem projel v čase 1:45,05 minuty, který však na stupně vítězů nestačil. Třetí Ital Daniele Di Stefano byl rychlejší o 33 setin sekundy a pro českého reprezentanta zůstalo nepopulární čtvrté místo. Zlato získal Číňan Ning Čung-jen za 1:43,58 a stříbro Američan Jordan Stolz s výkonem 1:43,79. Oba nejrychlejší závodníci posunuli hranici dosavadního rekordu obihirské dráhy. Jílek na vítěze ztratil 1,47 sekundy, ale od medailové příčky ho dělila jen drobná časová rezerva.
Českému bruslaři vyšel start i první kolo, zatímco ve druhé části tratě ztratil důležité desetiny. V závěrečném úseku se dokázal znovu zrychlit a předstihl Nuise, jehož výsledný čas byl 1:45,38. Výkon však nebyl zcela plynulý, a právě to se projevilo v konečném pořadí. V rychlobruslení přitom nestačí pouze silný začátek nebo poslední stovky metrů, protože tempo se musí přesně rozložit mezi všechna kola. Patnáctistovka patří k tratím, na nichž se kombinuje rychlostní výbušnost s odolností proti únavě. Jílek tak i přes čtvrté místo získal důležitý ukazatel, na které části jízdy bude potřeba dál pracovat.
Na delší trati je zatím bez konkurence
Pouhý den před závodem na 1500 metrů měl Jílek v Obihiru výrazně větší důvod k radosti. Pětikilometrovou trať vyhrál za 6:00,27 minuty, čímž překonal vlastní maximum i rekord japonského oválu. Druhého Sandera Eitrema z Norska porazil o 1,10 sekundy a třetímu Vladimiru Semirunnému nadělil téměř devět sekund. O týden dříve přitom zvítězil na stejné vzdálenosti také při úvodní zastávce Světového poháru v Pekingu. Tam zajel 6:04,77 minuty a v obou dosavadních závodech pětky tak dokázal porazit světovou konkurenci. Výsledky potvrzují, že největší sílu má na dlouhých tratích, kde může naplno využít vytrvalost a schopnost držet stabilní tempo.
Začátek nové sezony je zároveň pokračováním sportovního vzestupu, který Jílek prožil během zimních olympijských her v Itálii. V únoru získal stříbro na 5000 metrů a na dvojnásobné vzdálenosti se stal olympijským vítězem. Na patnáctistovce tehdy skončil až šestnáctý, což ukazuje, jak odlišné nároky jednotlivé disciplíny kladou. Listopadové třetí místo z Pekingu a čtvrtá příčka z Obihira proto představují výrazný posun i na kratší z jeho pravidelně ježděných tratí. Český závodník už není nebezpečný pouze v dlouhých soubojích s časem, ale dokáže pronikat i mezi nejlepší na 1500 metrů. V průběžném pořadí této disciplíny si po japonském závodě drží druhou příčku.
Přichází další neobvyklý start
Program v Obihiru pro Jílka sobotním závodem nekončí. V neděli 22. listopadu se má společně s Kateřinou Kainovou představit ve smíšené štafetě, která je pro oba novou soutěžní zkušeností. Na rozdíl od individuálního startu nebude rozhodovat jen vlastní tempo, ale také přesná souhra a předávky mezi oběma členy dvojice. Jílek má zkušenost se štafetovými závody z kolečkového rychlobruslení, z něhož původně na led přešel. Výhodou mu proto může být orientace při společné jízdě i znalost situací, které v klasickém závodě proti času nenastávají. Výsledek však nelze předjímat, protože sehranost na ledě se teprve prověří v ostré soutěži.
Japonská zastávka ukazuje, že český reprezentant vstoupil do sezony s velmi širokým soutěžním programem. Během dvou dnů dokázal vyhrát dlouhou trať a následně bojovat o medaili na výrazně kratší vzdálenosti. Těsná ztráta na bronz může působit jako zklamání, ale v kontextu předchozích výsledků je důkazem rostoucí všestrannosti. V první polovině listopadu získal v Pekingu dvě medaile a další vítězství přidal v Obihiru. Pro pokračování sezony bude důležité zachovat formu a současně zvládat regeneraci mezi jednotlivými starty. Jedna nevydařená část patnáctistovky proto nemění nic na tom, že Jílek už od úvodu zimy patří k nejvýraznějším postavám světového rychlobruslení.
Použité zdroje: ceskenoviny.cz, sportsidioten.no, speedskatingnews.nl, olympijskytym.cz, isu-skating.com