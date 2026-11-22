Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Týden v Ulici přinese sérii nečekaných zvratů, které zaskočí hned několik obyvatel. Soňa po počátečním odmítnutí přece jen podpoří bratra v jeho tažení za kurýry a Adéla musí u jednoho stolu zakrývat Žofčin vztah před její mámou. Gábinu po návratu z Německa vyděsí Šímův útěk, Blanku trápí článek o spadlém posedu a Vanda vsadí na provokaci v županu. Čeká nás také návrat Veroniky z Ameriky a nová tajemnice ve škole i následky Klárčina útěku. Soňa překvapí bratra Vladimíra
Vladimír usiluje o lepší podmínky pro kurýry a potřebuje k tomu někoho vlivného, kdo mu pomůže věc prosadit. Když osloví svou sestru Soňu, vyjde naprázdno, protože mu spolupráci bez okolků odmítne. Pak se ale k Soně donesou čerstvé poznatky a ona svůj postoj náhle změní. Vladimír tak konečně má po boku posilu, jen si nemůže být jistý sestřinými úmysly. Skutečně jí leží na srdci jeho věc, nebo chce celou událost využít hlavně k tomu, aby se o ní mluvilo?
Společnou večeři u Adély zkomplikuje návštěva
Adéla by ráda urovnala neshody, které jejím přičiněním u nich v bytě nastaly. Své spolubydlící tak pozve ke společnému jídlu, které hodlá připravit. Je to její snaha o omluvu a nápravu škod. Poklidný plán se ale rychle rozsype ve chvíli, kdy nečekaně zazvoní Žofčina máma. Adéla se ocitne pod tlakem a ve snaze neprozradit Žofčin vztah se starším lékařem Matoušem sáhne po rychlé výmluvě. Teprve později se ukáže, jak z téhle šlamastyky vybruslí a jestli kamarádka její snahu vůbec ocení.
Šíma neunese změny po návratu Gábiny
Gábina se vrací z Německa v přesvědčení, že syna dostane do klidu a povzbudí ho. Doma ale narazí na úplně jinou reakci, než čekala. Šíma toho má totiž dost a ta nejistota budoucnosti co se týče jí i Jirky Hermana jej drtí. Její čerstvé plány ani dění v jejich domácnosti nakonec nezvládne a v silném rozrušení uteče z bytu.
Gábina stráví dlouhou noc v úzkosti, co se synem bude, a tím její starosti zdaleka nekončí. Šimon je totiž už skoro dospělý a pomoc od dospělých může jednoduše odmítnout. Ani sama ale pořádně netuší, co bude s ní, Jirkou a společným životem.
Lesní posed dostane Blanku do úzkých
Blanka narazí na internetu na peprnou historku o milencích, pod kterými se o víkendu během mysliveckého honu při milostném dovádění zřítil lesní posed. Okamžitě jí dojde, že zveřejněný příspěvek popisuje ji a Evžena, a studem by se nejraději neviděla. Snaží se lidem kolem sebe vymluvit, že jde jen o plané drby, ale nikdo jí to nevěří. Navíc se o víkendu ošklivě zranila.
Vanda se u Luďka ukáže jen v županu
Sandra „kraslice“ Středilová chodí za Luďkem domů už zcela automaticky a ve vztahu si nepřipouští nejistotu. Jeho zranění a Vandina hospitalizace jejich vztah posunula o dost dál, než každý z nich vůbec čekal. Tentokrát ji ale na prahu bytu zaskočí Vanda, která si počká na vhodný moment a vyjde jí vstříc oblečená jen v županu. Tím jí jedním gestem dá najevo, že s Luďkem sdílí byt i život se vším, co k tomu patří. Vanda se totiž odmítá vzdát představy, že s Luďkem nebude jednou znovu tvořit plnohodnotný pár.
Řešit se bude i Veronika a to, zda si během pauzy v Americe rozmyslela svůj rozchod s Patrikem. Mastný sice přijal post Sonina tajemníka, ale nevzdal se představy, že se jí nějak jednou, ve vhodný okamžik, pomství. A ve škole se bude také řešit nová tajemnice, ale ředitele a Landová má strach, jak Adriana přistoupí k tomu, že Klárka utekla ze školy.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).