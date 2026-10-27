Babiččin trik na bramborovou kaši funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude lepivá

Ocet si většina lidí spojuje se saláty, nálevy nebo nakládanými okurkami. Starší generace ho ale bez váhání přidávala i do bramborové kaše. Ten zvyk má překvapivě rozumné vysvětlení a souvisí s tím, proč se z obyčejné přílohy občas stane mazlavá hmota, kterou nikdo nechce na talíři.
Jedna lžička funguje jako spolehlivá pojistka, která spolu s několika dalšími zvyklostmi pomůže, aby kaše zůstala vláčná a nadýchaná.
Jak brambora v hrnci měkne
Hlíza se skládá z obrovského množství drobných buněk, ve kterých je uložená voda a zrnka škrobu. Sousední buňky spojuje pektin obsažený v jejich stěnách a brambora díky němu zůstává pevná. Během varu teplo pektin postupně rozvolňuje, buňky ztrácejí oporu a hlíza měkne.
Přečtěte si také: Češi si krkovičku v troubě často vysuší. Stačí ji na plechu obložit těmito 6 surovinami Při dlouhém varu povolí pektin ve stěnách buněk a brambory se začnou rozpadat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když se vaření protáhne, pojivo povolí víc, než je potřeba. Kousky se začnou drolit, nasávají vodu a v cedníku z nich zbude rozbředlá hmota. Riziko roste u drobně nakrájených brambor, které se převaří nejsnáz.
Proč právě ocet
V kyselé vodě se pektin rozpadá mnohem pomaleji. Po přidání trochy octa proto brambory měknou pozvolna a snesou i to, že se vaření o pár minut protáhne. Doměkka se uvaří i tak a nerozpadnou se dřív, než je stihnete slít.
Pro kaši je to důležitější, než se zdá. Převařené a rozbředlé brambory mají buňky poškozené už při vaření. Když je pak začnete šťouchat, škrob z nich uniká mnohem snáz.
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S množstvím se nepřehání. Obvykle se uvádí zhruba jedna polévková lžíce na litr vody, takže do menšího hrnce s půllitrem vody přijde zhruba lžička až dvě. Stačí běžný světlý ocet ze spíže, třeba vinný nebo jablečný. Tmavé octy nechte stranou, protože by brambory obarvily.
Lepidlo vzniká až při šťouchání
Ocet ohlídá vaření, jenže hlavní past přichází až potom. Při rozmačkávání se mají buňky od sebe jen oddělit. Pokud se s nimi zachází příliš zhurta, jejich stěny popraskají a škrob se dostane ven. Čím déle a rychleji se s horkými bramborami pracuje, tím víc ho z buněk vyteče. V horké tekutině nabobtná a začne spojovat celou hmotu, takže se kaše lepí na lžíci a v ústech působí gumově.
Nejhůř dopadne kaše, kterou připravíte elektrickým spotřebičem. Nůž tyčového mixéru i kuchyňského robota se točí tak rychle, že roztrhá obrovské množství buněk najednou. Lis na brambory nebo obyčejné šťouchadlo pracuje mnohem jemněji a většina buněk při něm zůstane neporušená.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: mleté maso nikdy nesolte hned. Karbanátky budou šťavnaté díky 1 jednoduchému kroku Ruční šťouchadlo nebo lis poškodí méně bramborových buněk než mixér, takže kaše zůstane nadýchaná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Drobnosti, které kaši dotáhnou
Na kaši se nejlépe hodí moučné brambory varného typu C. Snadno se rozpadnou, a tak s nimi nemusíte pracovat dlouho. Pevné salátové odrůdy dávají hutnější a lepkavější výsledek, protože je musíte mačkat mnohem déle.
Po uvaření postupujte v tomto pořadí:
Brambory po slití vraťte na chvilku do horkého hrnce, ať se odpaří zbytek vody. Vodnaté brambory totiž dávají těžkou kaši. Pak je hned rozmačkejte, dokud jsou horké, protože vychladlou hmotu byste museli zbytečně dlouho přemlouvat. Z přísad přidejte jako první máslo, protože tuk obalí škrobová zrna a pomůže udržet hmotu vláčnou. Přilévejte ohřáté mléko nebo smetanu, studená tekutina by brambory zchladila. Potom už stačí hmotu jen zlehka promíchat vařečkou, dokud není hladká. Druhá lžička patří až na konec
Ocet má v kaši ještě jedno využití. Někteří kuchaři ho vmíchají až do hotové přílohy, protože jemná kyselost vyrovná těžkou máslovou chuť a kaše pak působí lehčeji. Na kilogram brambor se doporučuje nanejvýš lžička, klidně i půl lžičky, a přidávat ho je lepší po troškách. Příliš mnoho octa by kaši překyselilo.
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Zdroje: https://www.wptv.com/this-easy-trick-will-prevent-your-potato-salad-from-getting-mushy, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-dokonalou-bramborovou-kasi-smetana-misto-mleka, https://ricardocuisine.com/en/articles/food-chemistry/77-mashed-potatoes-101, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-na-nejlepsi-bramborovou-kasi-ocet/, https://www.thetakeout.com/2037375/best-ways-avoid-gluey-mashed-potato-fix/, https://www.chowhound.com/1986497/love-salt-and-vinegar-how-about-mashed-potatoes, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vinny-ocet-proti-rozvareni-brambor/