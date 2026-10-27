Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Babiččin trik na bramborovou kaši funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude lepivá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ocet si většina lidí spojuje se saláty, nálevy nebo nakládanými okurkami. Starší generace ho ale bez váhání přidávala i do bramborové kaše. Ten zvyk má překvapivě rozumné vysvětlení a souvisí...
Babiččin trik na bramborovou kaši funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude lepivá

Babiččin trik na bramborovou kaši funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude lepivá

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:14

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Instalatér radí Čechům: proč by dvířka myčky neměla po mytí zůstávat trvale otevřená
Instalatér radí Čechům: proč by dvířka myčky neměla po mytí zůstávat trvale otevřená
Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč
Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč

Stačí obyčejná UV svítilna, jakou se v obchodech kontrolují bankovky, a pár minut v zatemněné kuchyni. Když...

Ani sůl, ani pepř. Do sekané patří 1 surovina ze spíže, se kterou bude šťavnatá jako od babičky
Ani sůl, ani pepř. Do sekané patří 1 surovina ze spíže, se kterou bude šťavnatá jako od babičky

Sekaná, která se pod nožem rozpadá na drobky a v ústech připomíná piliny, zklame každého, kdo si pamatuje...

Ani mouka, ani smetana. Houbová omáčka zhoustne díky 1 surovině, kterou máte v lednici
Ani mouka, ani smetana. Houbová omáčka zhoustne díky 1 surovině, kterou máte v lednici

Úlovek z lesa je očištěný, cibulka zesklovatěla a houby se pomalu dusí. Jenže místo hutné omáčky se na...

Za socialismu stálo 12 Kčs a viselo v každé kuchyni nad sporákem. Dnes je z něj sběratelská rarita za 390 Kč
Za socialismu stálo 12 Kčs a viselo v každé kuchyni nad sporákem. Dnes je z něj sběratelská rarita za 390 Kč

Řada průhledných nádobek se zelenými víčky zavěšená na zdi kousek od plotny. Kdo prožil dětství v kuchyni...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.