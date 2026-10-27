Prošívaná deka s kakaovým těstem a jemným krémem je vláčný domácí moučník, který krásně vypadá

Kakaová buchta s tvarohovým krémem, často známá jako prošívaná deka, se u nás peče poměrně pravidelně. Je jednoduchá, na plechu vypadá pěkně a chuťově nezklame. Název prošívaná deka k ní sedí. Světlá náplň v tmavém těstě po upečení udělá vzor, který z obyčejné buchty rázem udělá trochu zajímavější moučník. Mám ji ráda hlavně proto, že je vláčná, nejsou na ni potřeba žádné zvláštní suroviny a druhý den bývá pořád dobrá. Někdy možná ještě lepší.
Tenhle moučník už má u nás doma svoje místo. Peču ho hlavně do pekáče, když je jasné, že se kolem něj bude celý den chodit a někdo si pokaždé odkrojí „jen kousek“. Kakaové těsto je obyčejné,
nic záludného, ale tvarohová vrstva mu dodá přesně tu šťavnatost, která u některých buchet na plech chybí.
Podstatné jsou hlavně
vyšlehané bílky. Do těsta se dávají až nakonec a je lepší je nezamíchat příliš razantně. Díky nim buchta nepůsobí těžce. Krém dělám z měkkého tvarohu, zakysané smetany a vanilkového pudinkového prášku. Ten se nevaří, jen se přisype do směsi. Zkušenost z kuchyně: pokud chcete vyšší řezy, které budou působit trochu slavnostněji, neberte velký pekáč 40 × 28 cm. Sáhněte po menším, nebo rovnou připravte dvojitou dávku. Recept na nadýchaný kakaový zákusek s krémem
Tuhle verzi dělám nejčastěji. Krém je jemný, těsto zůstává měkké a když moučník pořádně vychladne, krájí se docela dobře. U tvarohových buchet to není samozřejmost.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 45 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Kakaové těsto: 3 ks vajec 150 g moučkového cukru 60 ml oleje 60 ml mléka 150 g hladké mouky 1,5 lžíce kakaa 1 balení prášku do pečiva 1 špetka soli
Tvarohový krém: 300 g měkkého tvarohu 150 ml zakysané smetany 4 lžíce moučkového cukru 5 lžic oleje 2 ks vajec 25 g vanilkového pudinkového prášku, případně celé balení Postup přípravy kakaové prošívané deky
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Pekáč velký zhruba 40 × 28 cm vymažte tukem a vysypte moukou. Kdo nechce řešit vyklápění a mytí, může použít pečicí papír.
2. Vejce rozdělte na
žloutky a bílky. Bílky zatím odložte stranou, budou se šlehat zvlášť, protože právě ony těsto odlehčí.
3. Do větší mísy dejte
žloutky, moučkový cukr, olej a mléko. Vyšlehejte je, až směs zesvětlá a bude hladká.
4. Přisypte
hladkou mouku, kakao, prášek do pečiva a sůl. Promíchejte, aby vzniklo kakaové těsto bez viditelných hrudek.
5. Z
bílků ušlehejte pevný sníh. Do těsta ho zapracujte postupně, nejlépe stěrkou a s lehkou rukou. Když ho příliš utlučete, těsto zbytečně ztratí vzduch. Teď přijde na řadu tvarohový krém
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6. Do druhé mísy dejte
měkký tvaroh, zakysanou smetanu, moučkový cukr, olej, vejce a vanilkový pudinkový prášek. Všechno promíchejte dohladka. Pudink se nevaří, používá se opravdu jen suchý prášek.
7. Na dno připraveného pekáče rozetřete asi
polovinu kakaového těsta. Jde to trochu pomaleji, protože těsto je napěněné. Hrubé roztírání mu ale nesvědčí.
8. Na kakaový základ naneste
tvarohový krém a opatrně ho rozetřete do vrstvy. Navrch rozdělte zbytek kakaového těsta. Nejlépe po lžících, pak už ho jen zlehka srovnejte.
9. Pokud chcete vzhled bližší klasické prošívané dece, nechte si trochu krému stranou, dejte ho do sáčku a na povrch udělejte
linky nebo mřížku. Nutné to není, ale řezy pak vypadají úhledněji.
10. Pekáč vložte do trouby a pečte asi
45 minut. Nižší buchta může být hotová už kolem 35 minut, takže ke konci raději hlídejte. Špejle zapíchnutá do těsta má vyjít suchá, tvarohová vrstva ale zůstane vláčná, to je v pořádku.
11. Hotový moučník nechte nejdřív vychladnout přímo v pekáči. Teprve potom ho krájejte na řezy. Hodí se ke kávě i k čaji, v chladu vydrží bez potíží do druhého dne a po odležení se krájí ještě o něco lépe.
Foto: Cooky.cz, Hotový moučník nechte vychladnout v pekáči, pak ho krájejte. Ještě pár rad na závěr k prošívané dece Chcete vyšší zákusek? Použijte menší pekáč, případně připravte dvojitou dávku. Krém stačí jen promíchat dohladka. Dlouhé šlehání není nutné, směs pak bývá pevnější a při pečení se tolik nerozlévá do stran. Před krájením dopřejte buchtě čas na vychladnutí. Za tepla je hodně měkká a řezy se snadno potrhají. Pro výraznější kontrast na řezu poprašte vychladlou buchtu moučkovým cukrem až před podáváním. Tmavé těsto a světlý střed pak víc vyniknou.
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