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Důchodci pozor: Skoro každá 5. žádost končí zamítnutím. Může za to i zaměstnavatel

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Papír, který vám firmy roky dávaly k podpisu a který spousta lidí […]
Důchodci pozor: Skoro každá 5. žádost končí zamítnutím. Může za to i zaměstnavatel

Důchodci pozor: Skoro každá 5. žádost končí zamítnutím. Může za to i zaměstnavatel

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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