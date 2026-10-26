Mikulášek se naštval na kolegu z Clashe a vyzval ho k zápasu. Myslel jsem, že jsme kamarádi, vzkázal Rendysovi

Jeden prý radil, druhý poslouchal. Václav Mikulášek, 38letý český bojovník s profesionální bilancí 9-13-0 a šampion organizace Clash MMA do 120 kg, podle vlastních slov pomáhal Renému Blahovskému v přípravách a zápas s ním proto roky odmítal. Dva dny po turnaji CLASH 17 přišel vzkaz na Instagramu: kamarádství skončilo a Blahovský má jít v únoru do klece. Mezitím přišlo rychlé zakončení a zranění nohy, které Mikuláškovi sebralo únorového soupeře. Redakce MMAmag porovnala jeho výzvu s veřejně dostupným přehledem karty únorového turnaje na webu ClashRankings.
Vzkaz, který přišel krátce po turnaji
Mikuláškova slova zveřejnil 26. října 2026 server Fights.cz, který u citací odkazuje na Instagram Václava Mikuláška a na příspěvek sdílený účtem Clash MMA. „Naštval mě. Myslel jsem si, že jsme kamarádi, pomáhal jsem mu v přípravách,“ řekl podle serveru Mikulášek o muži, kterému se v Clashi říká Rendys. Tedy o Reném Blahovském, 28letém českém bojovníkovi a bývalém profesionálním kulturistovi, který drží pás Clashe do 93 kg a má v organizaci bilanci 7-2-0.
Jádro výčitky je obchodní. „Zápas mi nabízeli tisíckrát, nabízeli mi za něj velké peníze, ale vždycky jsem ho odmítl, protože jsi můj kamarád. Tys mi ukázal, že nejsi můj kamarád,“ pokračuje citovaný vzkaz. Žádnou částku Mikulášek nejmenuje a doklad o nabídkách nepředložil, zůstává tedy u jeho tvrzení. Stejně tak kamarádství tvrdí on sám; Blahovský ho veřejně nepotvrdil ani nevyvrátil.
„Možná jsem v tomhle směšný, ale pro mě má kamarádství zvláštní cenu,“ dodal podle Fights.cz Mikulášek a připojil pozvánku: „V únoru si to spolu rozdáme v Praze. Konečně pochopíš, co to znamená být profík“. Ze vzkazu plyne i to, co ho popudilo: Blahovský už v září veřejně navrhoval, že vítěz jeho zápasu by mohl jít proti Mikuláškovi o titul. Proč Mikulášek shání soupeře zrovna teď, vysvětluje zraněná noha jednoho z kolegů a necelá minuta v kleci na CLASH 17.
Zranění, které přepsalo Mikuláškův únor
Turnaj CLASH 17: Ústí Fight City se konal 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Ze zápasového reportu, který ClashRankings zveřejnil 25. října 2026, redakce MMAmag vyčetla dvě události, bez kterých říjnový vzkaz nedává smysl.
- 24. října 2026: Blahovský zastavil Patrika Jevického na KO/TKO v 1. kole, 0:51.
- 24. října 2026: Pavol Vaško, přezdívaný Pali Hari, si po lowkicku vážně poranil pravou nohu, zápas s Patrikem Hüblerem skončil po zásahu lékaře v 1. kole, 1:53.
- 26. října 2026: Fights.cz zveřejnil Mikuláškův vzkaz i výzvu na únor v Praze.
- 6. února 2027: termín turnaje CLASH 18: Judgement Day v Praze.
Vaško, kterého karty vedou i jako Pavla, měl být Mikuláškovým únorovým soupeřem; text turnaje u prodejce vstupenek sliboval završení jejich trilogie. O jeho stavu platí jen to, co stojí v reportu: vážné poranění pravé nohy. Mikulášek tak zůstal bez jména na druhé straně. A volný bojovník, o kterého je po necelé minutě práce zájem, byl v tu chvíli jen jeden.
V září o tomtéž mluvil jinak
Vzkaz z konce října působí jako čerstvá roztržka. Jenže o stejném zápase mluvil Mikulášek veřejně už 17. září 2026, a znělo to jinak. Fights.cz ho tehdy citoval slovy: „Tady asi půjde kamarádství stranou. Mně je jedno, kdo z těch dvou co chce, ani jeden z nich přese mě neprojde“. Podle téhož textu dodal, že udělá maximum, aby soupeři v zápase ublížil.
V září tedy kamarádství popisuje jako věc, která při zápase jde stranou. O necelých šest týdnů později tvrdí, že žádné není: „Tys mi ukázal, že nejsi můj kamarád“. Mezi oběma výroky leží jediná změna, kterou lze doložit: Blahovský vyhrál a stal se volným jménem. Mikuláškova výzva na únor zní jednoznačně, jen v dostupném přehledu pražského turnaje stojí vedle Blahovského úplně jiné jméno.
Co na to karta únorového turnaje
CLASH 18: Judgement Day je uveden na 6. února 2027 v pražské Sportovní hale, takže Mikuláškovo „v únoru v Praze“ má konkrétní termín. V dostupném přehledu karty ale stojí u Blahovského jméno Filipa Grznára, zatímco u Mikuláška zatím žádný soupeř není. Přehled vychází z textu prodejce vstupenek a ten zároveň uvádí, že kompletní karta padne až na tiskové konferenci v prosinci.
Výzva na Instagramu není ohlášený zápas. V otevřených veřejných zdrojích, které redakce MMAmag prošla, Blahovského odpověď na říjnový vzkaz není a k 26. říjnu 2026 se k možnému duelu nevyjádřilo ani vedení Clashe.
Do turnaje zbývají víc než tři měsíce, tedy dost času na to, aby se jména na kartě ještě přeskládala. Muž, který podle vlastních slov držel Rendysovi roh, zatím čeká, jestli ho Clash postaví do toho protějšího.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka