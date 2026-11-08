Úchvatná podívaná míří do Česka. Uvidíte originály z Titanicu, Terminátora i Avatara

Pražský Obecní dům přivítá na jaře naprosto unikátní expozici ze soukromých sbírek. Režisér James Cameron vůbec poprvé v Česku odhalí své detailní vizuální návrhy a rekvizity z největších hollywoodských trháků. Návštěvníci dostanou vzácnou příležitost nahlédnout do mysli tvůrce formujícího podobu současné kinematografie.
Zrození filmových světů na obyčejném papíře
Lidé si jméno úspěšného režiséra dnes spojují hlavně s počítačovými efekty a pokročilým trojrozměrným obrazem. Jeho tvůrčí začátky ovšem vypadaly úplně jinak a vizuálně bohaté mimozemské světy se rodily nejdříve na stole s tužkou v ruce. Výstava s názvem The Art of James Cameron nabídne stovky raných kreseb a maleb vytvořených dávno před samotným natáčením na velké kamery.
Inspiraci tehdy autor hledal v komiksech či literatuře a jeho školní sešity se rychle plnily nákresy podivných příšer. V secesních prostorech se objeví i originální plakáty k nízkorozpočtovým projektům z jeho ranného mládí. Pro mnoho fanoušků půjde o zcela nový pohled na muže bořícího zavedené hranice filmových možností.
Ikonické rekvizity a hollywoodské milníky
Svoji celovečerní dráhu odstartoval na začátku 80. let akčním hororem Piraňa. Opravdový průlom ovšem zaznamenal o tři roky později s hitem Terminátor a následnými Vetřelci, přičemž tyto kultovní snímky mají v chystané expozici zcela nezastupitelné místo. Návštěvníci si zblízka prohlédnou pečlivě budované představy, které se dlouhé měsíce rodily na papíře kvůli tehdejší absenci vyspělých digitálních možností. Mezi ohlášená lákadla patří původní skici hrůzostrašné mimozemské královny i zlověstný kovový endoskelet vraždícího stroje T800.
Fanoušci romantiky uvidí také originální portrét filmové Rose ze slavného Titanicu, jehož skutečným autorem je na plátně přímo sám Cameron. Prohlídku více než tří set raritních kousků a kostýmů ze soukromého archivu doplní speciální multimediální instalace s osobním namluveným komentářem pro všechny příchozí. Chybět nebudou ani ukázky průkopnických moderních technologií zkoumajících vzdálené planety z hitu Avatar, díky nimž posunul vnímání trojrozměrného obrazu na zcela novou úroveň.
Přesah do současnosti s českou stopou
Pražská zastávka do hloubky prozkoumá motivy propojující celou šedesátiletou tvorbu tohoto úspěšného tvůrce. Vystavené kresby a návrhy zachycují vztah člověka k moderním strojům, objevování temného podmořského světa i hrozbu jaderné katastrofy a rizika spojená s překotným vývojem umělé inteligence. Příchozí tak mohou detailně sledovat profesní růst od tvorby storyboardů až po realizaci vizionářských projektů světového formátu.
Na aktuální podobě pro českou metropoli intenzivně pracují také tuzemští profesionálové z oboru. Architekturu řeší Českým lvem oceněný scénograf Henrich Boráros a imerzivní část má na starosti režisér Jan Bubeníček. Putovní sbírka se do České republiky přesouvá po velkém diváckém úspěchu v Paříži, Turíně a Istanbulu. Vstupenky na akci pořádanou společností Art Movement si mohou zájemci s předstihem zajistit v online předprodeji a brány Obecního domu se otevřou na konci dubna příštího roku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, praguemorning.cz/james-cameron-exhibition-prague-2027/).