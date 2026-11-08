Úchvatná podívaná míří do Česka. Uvidíte originály z Titanicu, Terminátora i Avatara

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Pražský Obecní dům uspořádá na jaře obří výstavu. Režisér James Cameron poprvé odhalí stovky původních návrhů a ukáže neznámé pozadí svých největších hitů.
James Cameron

James Cameron

Zdroj: FOTO:SkywalkerEccleston, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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