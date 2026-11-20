V zahradě panství Quinta da Regaleira v portugalské Sintře vede pod zem devítipatrová obrácená věž. Vodu ale nikdy neuchovávala. Její kamenné schody ústí do temného labyrintu, kde se podle historiků konaly zednářské obřady. Kávový magnát do zahrady propsal odkaz středověkých templářů.
Za kamennou deskou klesají schody 27 metrů pod povrch
Panství Quinta da Regaleira leží v zalesněných kopcích nad Atlantským oceánem zhruba 30 kilometrů od Lisabonu v krajině zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Za shlukem balvanů porostlých mechem stačí odsunout kamennou desku a otevře se vrchol stavby zvané Poço Iniciático neboli iniciační studny. Pod povrchem se stáčí schodiště lemované klenutými oblouky, iónskými sloupy a 23 prázdnými výklenky.
Jednotlivá patra mají po 15 schodech, ze zdí s lišejníkem kape voda a dole prosakuje přímo na stupně. Na dně leží žulová dlažba v podobě osmicípé hvězdy s templářským křížem uprostřed, odkud ústí vstup do podzemních chodeb s pruhem světýlek.
Sestup se zavázanýma očima končil v podzemní kryptě
Podle portugalského historika Joãa Rodila nebyla věž pouhou ozdobou, ale sloužila jako zasvěcovací cesta v tradici křesťanského templářského zednářství. Portugalští zednáři byli křesťané navazující na symboliku rytířského řádu a do bratrstva patřili výhradně muži. Zkouška začínala nahoře u schodiště. Kandidát podle něj přicházel na okraj studny se zavázanýma očima a s mečem u hrudi sestupoval do tmy. Dole pak musel v neosvětleném bludišti sám najít směr.
Z podzemí vyšel Východní jeskyní Gruta do Oriente u Jezírka s vodopádem Lago da Cascata. Přes vodu tam vedou ploché kameny připomínající biblickou chůzi po hladině a za nimi stojí kaple, v jejíž podzemní kryptě ho bratři přijali mezi sebe.
Přesné využití studny se dodnes spolehlivě nedoložilo a patra mají víc výkladů. Okultisté v nich vidí 9 kruhů Dantova Pekla, jiní tarotovou mystiku, Rodil však devítku spojuje s osmi rytíři a velmistrem, kteří v roce 1119 založili templářský řád v Jeruzalémě.
Zahrada bohatého magnáta navázala na útočiště templářů
Pozemky po baronce da Regaleira koupil v roce 1893 v dražbě brazilský obchodník s kávou António Augusto Carvalho Monteiro, tehdy jeden z nejbohatších mužů Portugalska. S italským architektem a scénografem Luigim Maninim do roku 1910 či 1911 vybudoval palác mísící gotiku, renesanci, maurský i egyptský styl a zahradu plnou křesťanské, pohanské i okultní symboliky.
Podle tradice byla Sintra spojená s templáři a Carvalho Monteiro na tuto pověst ve své zahradě odkazoval. Když zadlužený francouzský král Filip IV. obvinil řád z kacířství a papež Klement V. ho v roce 1312 rozpustil, Portugalsko rytířům dalo útočiště a jejich majetek později převzal nově založený Kristův řád.
Podzemí doplňuje druhá nedokončená studna
U hlavní studny se dnes lidé hlavně fotí, opodál v zahradě přitom stojí druhá podzemní stavba zvaná Poço Imperfeito neboli Nedokončená studna. Řada návštěvníků o ní neví, chybějí v ní tesané sloupy i klenby a syrové zdi působí starším dojmem. Po schodech uvnitř se dá sejít do jednotlivých pater a dole se napojuje na stejný labyrint. Podle odborníků měla tvořit další část iniciační cesty, stavitelé ji ale nedokončili.
Zahrady i podzemí panství Quinta da Regaleira jsou přístupné veřejnosti, areál lze projít také s průvodcem při komentované prohlídce. Výlet do Sintry je možné spojit s barevným palácem Pena, postaveným na místě bývalého kláštera, nebo se středověkým Maurským hradem s výhledem do kraje.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (sintraexplorers, messynessychic, cs.wikipedia, bbc).