YouTuber schoval senzory do dveří pomocí 3D tisku. Stačí 20mm díra a levný čip, výsledek vypadá jako z továrny

Celý trik spočívá v tom, že Stock nevynalezl žádný nový hardware. Vzal běžný nalepovací senzor Aqara Door and Window Sensor T1, malou krabičku, kterou si tisíce lidí lepí na futra, a přesunul její vnitřnosti do vlastního válcového pouzdra navrženého ve Fusion 360. Plošný spoj s reed kontaktem otočil o 90 stupňů, aby se vešel do úzkého válce, a původní magnet z druhé poloviny senzoru zasadil do samostatného držáku pro rám. Po instalaci jsou obě části zapuštěné pod povrch. Zvenku je vidět jen tenká krytka, kterou lze přelakovat barvou dveří. Výsledek vizuálně připomíná tovární vestavný senzor, jenže stojí zlomek ceny a podle autora funguje spolehlivěji než komerční alternativa od Aeotecu.
Co je ten „levný čip“ a kolik stojí v Česku
„Levný čip“ z titulku je ve skutečnosti celý donorový senzor, konkrétně Aqara Door and Window Sensor T1 (model DW-S03D). Z něj se použije plošný spoj, reed kontakt, baterie CR1632 a originální magnet. Žádný samostatný integrovaný obvod se nekupuje zvlášť. V českých obchodech je T1 běžně skladem:
Chytrobot ho nabízí za 379 Kč, Smarty za 390 Kč a Hornbach za 499 Kč. Nejde tedy o žádný exotický import, senzor koupíte i v kamenném hobby marketu.
Pro srovnání: komerční vestavný senzor Aeotec Recessed Door Sensor 7 stojí v oficiálním obchodě 37,99 USD, tedy zhruba 900 Kč. A starší model, který Stock původně používal, ho vyšel na přibližně 100 AUD za kus. Při deseti dveřích v domě jde o zásadní rozdíl.
Tři díly z tiskárny a dvacetimilimetrový vrták
Celé pouzdro se skládá ze tří 3D tištěných dílů: těla senzoru, krytky a držáku magnetu. Stock model navrhl pro standardní 20mm plochý vrták; do dveří se vrtá přibližně 35–40 mm do hloubky, do rámu asi 20 mm. Tisk zvládne běžná FDM tiskárna z PLA nebo PETG a autor ho označuje za „velmi snadný tisk“.
Důležitý detail: vrtání je nevratné. Dvacetimilimetrový otvor ve dveřích i rámu po sobě zůstane, a pokud se projekt nezdaří nebo senzor jednou přestanete potřebovat, řešením je záslepka, dřevěný kolík nebo tmel s přebroušením. Stock si kvůli přesnému zarovnání otvorů dokonce vyrobil vlastní centrovací přípravek, který prodává za 1,99 USD, což samo o sobě naznačuje, že trefení osy není triviální.
Kdo nemá vlastní tiskárnu, má dvě cesty. STL soubory jsou volně ke stažení na Printables pod licencí Creative Commons. Stačí je nahrát do české služby zakázkového tisku, například
TisknuTO s dopravou po ČR zdarma, Zhmotni s orientační cenou kolem 3 Kč za gram materiálu, nebo 3DCenter s online kalkulačkou. Druhá varianta: Stock sám prodává hotový kit pěti pouzder se šroubky za 17,99 USD, tedy asi 85 Kč na jedny dveře. Senzory Aqara v balení nejsou. Proč ne rovnou koupit tovární vestavný senzor
Vestavné dveřní senzory existují na trhu roky. Stock jako výchozí inspiraci uvádí právě Aeotec, jehož vestavný model používal dříve. Jenže s ním nebyl spokojený: senzor se podle něj odpojoval, používal neobvyklou baterii CR2 a za cenu kolem 100 AUD za kus nedával smysl pro celý dům. Po výměně za přestavěné Aqary tvrdí, že reakce byly rychlejší a po dvou týdnech provozu hodnotil systém jako „naprosto spolehlivý“.
Nezávislé dlouhodobé testy ovšem chybí. Podle popisu modelu zůstává po přestavbě zachována výdrž baterie, dosah Zigbee signálu i spolehlivost původního hardwaru. Oficiální FAQ od Aqary ale upozorňuje, že spolehlivost ovlivňuje vzdálenost magnetu (maximálně 22 mm), kovové povrchy v okolí a vzdálenost od Zigbee hubu. A právě hub je podmínka, kterou je třeba pohlídat: Aqara T1 komunikuje přes Zigbee 3.0 a bez kompatibilní brány nefunguje.
Ještě jedna věc. Aqara v oficiálním manuálu výslovně uvádí, že senzor nemá sloužit jako bezpečnostní zařízení pro zabezpečení domu. Pro chytrou domácnost a automatizaci ano. Jako náhrada alarmu ne.
Co potřebujete a co riskujete
Kompletní seznam pro jedny dveře:
1× Aqara Door and Window Sensor T1 (379–499 Kč) 3× 3D tištěný díl (vlastní tisk nebo zakázka) 2× šroub M2×8 mm 2× vrut do dřeva 20 nebo 21mm plochý vrták Zigbee hub nebo kompatibilní brána
Postup v kostce: rozebrat donorový senzor, otočit plošný spoj o 90 stupňů, osadit ho do tištěného těla, magnet vložit do držáku, vyvrtat otvory, přišroubovat, spárovat do Zigbee sítě. Při volnějším 21mm otvoru Stock doporučuje kapku lepidla pro pevnější usazení.
Pro běžného hobby kutila je projekt zvládnutelný. Pro úplného začátečníka bez zkušeností s vrtáním do dveří a párováním Zigbee už méně. Kritická není elektronika, ta je hotová z výroby. Kritická je ochota vzít vrták a udělat nevratný otvor do dveří, které možná stály víc než celá chytrá domácnost.
Stockův projekt se na webu objevil začátkem února 2026 a během několika dní ho převzaly servery jako
Hackaday nebo 3Druck. Důvod je prostý: největší „hack“ tu není elektronika, ale obal. Tři kousky plastu z tiskárny promění nalepovací senzor za čtyři stovky v zapuštěný prvek, který vypadá, jako by ho do dveří osadil výrobce.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík