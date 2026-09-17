Jako Koller, chválí experti novou posilu Sparty. Obránce Guddal dal za měsíc víc gólů než za celou kariéru v Norsku

Jerevan, 16. září 2026, stadion FC Ararat-Armenia. Rohový kop Adama Karabce letí na přední tyč, Martin Suchomel blokem odstaví svého strážce a nad všemi vyroste postava, kterou arménská obrana celý večer nedokázala uhlídat. Tobias Guddal hlavou otevírá skóre. O pár minut později to zopakuje. Sparta vyhrává 4:1 a její stoper má na kontě víc branek za měsíc a půl v Praze, než nasbíral za celou předchozí kariéru v norských soutěžích.
Tři góly za šest týdnů, dva za celé Norsko
Guddalova střelecká bilance před příchodem do Sparty vypadala přesně tak, jak byste čekali u stopera. Za Bryne odehrál 38 zápasů a vstřelil jeden jediný gól. Po přestupu do Tromsø v březnu 2024 přidal další ligový zásah. Při širším započtení soutěží lze na Soccerway dohledat ještě pohárovou trefu za Bryne v norském NM Cupu, takže celkový součet před Spartou činil dva, maximálně tři góly v seniorské kariéře.
A pak přišla Praha. Sparta ho představila 31. července 2026 jako moderního stopera se silnou rozehrávkou a schopností překonávat pressing, sportovní ředitel Tomáš Rosický zdůrazňoval fyzický profil, sílu na míči a zodpovědnost. O gólech nepadlo ani slovo. Jenže 15. srpna hlavičkoval po centru Andrewa Irvinga do sítě Teplic. A 16. září v Jerevanu přidal další dva. Tři branky za šest týdnů. Víc než za předchozí tři sezony dohromady.
Proč padlo jméno Koller
Ve studiu Nova Sport se po zápase s Araratem rozběhla debata, která by Guddala ještě před měsícem překvapila. Bývalý brankář Tomáš Vaclík popsal, jak „hrozně těžké je čelit tak vysokému hráči“ při centrech, a Milan Fukal přihodil srovnání s typologií „Lokvenc nebo Honza Koller“, tedy hráči, kteří jsou ve vápně při standardkách prakticky nebranitelní.
Paralela stojí na konkrétních věcech:
- Výška přes dva metry a z ní plynoucí vzdušná dominance.
- Načasování náběhu do prostoru, který mu spoluhráči vytvářejí blokací.
- Schopnost ohrozit bránu i bez mnoha doteků, stačí jeden centr a jeden kontakt s míčem.
Kde srovnání končí, je herní role. Koller byl útočník světové třídy, který pracoval zády k bráně, držel míče a kombinoval. Guddal je stoper. Sparta ho nekoupila jako skrytého kanonýra, ale jako obránce, který umí rozehrát a odolat pressingu. Gólový bonus je přídavek, ovšem přídavek, který může v Evropě rozhodovat zápasy.
Nacvičený mechanismus, ne náhoda
Oba góly proti Araratu padly po rohových kopech a oba nesly znaky předem připravené akce. Vaclík ve studiu označil Suchomelův blok za „hranou věc“ a popsal, že Sparta přesně věděla, koho zablokovat, aby měl Guddal prostor pro rozběh a hlavičku. Trenér Brian Priske po zápase potvrdil, že standardní situace byly před utkáním označené za klíč.
Pikantní kontext: Sparta krátce před zápasem ukončila spolupráci se specialistou na standardky Jackem Wilsonem kvůli neuspokojivým výsledkům na startu sezony. Podle Sport.cz jeho kompetence převzal první asistent Diarmuid O’Carroll. Že hned první evropský zápas po změně přinesl dva góly ze standardek, je buď ironie, nebo důkaz, že problém nebyl v hráčském materiálu.
Euforie s výhradami
Guddalovy góly zakryly trhliny, na které Priske po zápase sám upozornil. Arménský soupeř měl další velké šance, Guddal byl při jednom centru příliš blízko přední tyče a celkový presink Sparty nebyl dostatečně kompaktní. Deset dní předtím, po ligové porážce v Hradci Králové, sám Guddal nešetřil kritikou: „Chybí nám potřebná kvalita,“ řekl a přiznal, že nově složený kádr se teprve sehrává.
Fukal ve studiu Nova Sport shrnul dilema jednou větou: takový hráč by se měl do podobných šancí dostávat každý zápas. Jinými slovy, potenciál je reálný, ale musí se stát systémem, ne epizodou.
Co to znamená pro Evropu
Sparta vstoupila do ligové fáze Evropské ligy výhrou 4:1 a po úvodním hracím dni se díky skóre ocitla na průběžném prvním místě tabulky. Před sebou má dalších sedm zápasů proti různorodým soupeřům. V uzavřenějších evropských duelech, kde bývá méně prostoru ze hry, se hodnota standardních situací násobí. A Sparta teď ví, že má ve svém stoperovi cílového hráče, kterého soupeři těžko ubrání.
Guddal sám po zápase řekl, že střelbu moc neprocvičuje a že se snaží co nejvíc pochytit od Asgera Sørensena, bývalého sparťanského stopera podobného profilu. Možná by měl začít trénovat zakončení častěji. Tři góly za šest týdnů říkají, že talent na to má, zbývá zjistit, jestli to vydrží i proti soupeřům, kteří si na něj počkají.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle