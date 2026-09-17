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Sparta vyhrála úvodní kolo extraligy, ale trenér Augusta nebyl spokojený. Výsledek prý neodpovídal hře na ledě

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Patrik Augusta odkoučoval svůj první extraligový zápas na sparťanské střídačce výhrou, přesto na tiskovce varoval vlastní tým.
Sparta vyhrála úvodní kolo extraligy, ale trenér Augusta nebyl spokojený. Výsledek prý neodpovídal hře na ledě

Sparta vyhrála úvodní kolo extraligy, ale trenér Augusta nebyl spokojený. Výsledek prý neodpovídal hře na ledě

Zdroj: Český hokej
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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