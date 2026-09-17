Sparta vyhrála úvodní kolo extraligy, ale trenér Augusta nebyl spokojený. Výsledek prý neodpovídal hře na ledě

Středa 16. září 2026, zimní stadion v Olomouci. Sparta vede po první třetině 2:0, nakonec vyhraje 5:2 a po úvodním kole se posune do čela extraligové tabulky. Jenže trenér, který na jaře převzal jeden z největších českých klubů, u mikrofonu nechválí. Říká, že skóre neodpovídalo tomu, co se dělo na ledě. A má k tomu konkrétní důvody.
Výsledek říká jedno, led říkal něco jiného
Patrik Augusta po zápase pojmenoval dvě věci, které ho znepokojily. Olomouc si podle něj už v první třetině vytvořila šest až osm kvalitních šancí. A Sparta měla viditelné problémy s domácím forčekinkem, agresivním napadáním, které ji opakovaně dostávalo pod tlak ve vlastním pásmu.
Obránce Ronald Knot to na klubovém webu potvrdil jiným slovníkem: „Začátek byl nervózní.“ Mluvil o závarech před Jakubem Kovářem, které konečné skóre nezachycuje. Sparta přežila úvodní nápor i díky brankáři a dvěma rychlým gólům, které Olomouci vzaly vítr z plachet dřív, než ho stačila proměnit v náskok.
Po třetinách to vypadalo 2:0, 3:1, 5:2. Čísla říkala jasnou dominanci. Augusta ale četl zápas jinak, a právě ten rozpor je pro sparťanskou sezonu důležitější než tři body z Hané.
Špaček ve druhé lajně? Překvapení, které fungovalo
Během letní přípravy Augusta opakovaně testoval elitní trojici Filip Chlapík, Michael Špaček, Matěj Blümel. Proti Vítkovicím i na Kladně šla tahle formace jako jednička a vypadala přirozeně. Jenže v Olomouci přišla změna: Chlapík dostal vedle sebe Nicka Shorea a Blümela, zatímco Špaček se posunul do druhé řady ke Kousalovi a Řepíkovi.
Proč? Přímé vysvětlení Augusta veřejně nenabídl. Logika ale napovídá: rozprostřít tvořivost a střelbu do dvou lajn místo sázky na jednu superformaci. A výsledek dal téhle úvaze za pravdu okamžitě.
Špaček zaznamenal dva góly a asistenci. Tři body v jednom zápase. Po prvním kole vedl kanadské bodování celé soutěže. Místo role součásti elitní trojice se stal hlavním finišerem jiné lajny, a produkčně to byl jeho nejsilnější výstup za dlouhou dobu.
Jestli přeskupení zůstane v platnosti i pro páteční zápas na Kladně, zatím nikdo nepotvrdil. Po výkonu 2+1 by ale bylo překvapivé, kdyby Augusta sáhl zpět k původní variantě.
Sparta vede tabulku, ale není sama
Po prvním kole extraligy mělo plný bodový zisk pět týmů. Sparta šla do čela díky nejlepšímu skóre. Mountfield vyhrál v Pardubicích 5:3, obhájce titulu Dynamo tak hned na úvod dostal facku. Třinec zvítězil ve Varech 2:0, Kladno ve Vítkovicích 4:3, Litvínov doma porazil Kometu 2:1.
Předsezonní expertní ankety na Hokej.cz řadily Spartu do úzké skupiny kandidátů na titul vedle Pardubic a Třince. Výsledkově svůj status potvrdila. Herně zatím s výhradami, které pojmenoval sám trenér.
Augustův signál je důležitější než tři body
Nový trenérský štáb (Augusta, asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík, trenér brankářů Michal Neuvirth) vstoupil do soutěže vítězstvím. Před sezonou klub komunikoval herní identitu třemi slovy: odvážně, obětavě, bojovně. První ostrý signál ze střídačky ale nebyl o odvaze ani bojovnosti. Byl o kontrole.
Augusta nechce tým, který dá pět gólů a spoléhá, že Kovář chytí šest šancí v první třetině. Pokud se budou pasáže jako olomoucký úvod opakovat proti Třinci nebo Mountfieldu, pět gólů stačit nemusí.
V pátek 18. září od 18:00 hraje Sparta na Kladně. Rytíři vstoupili do sezony výhrou 4:3 ve Vítkovicích a doma budou nepříjemní. Augusta dostal tři body a prostor pro korekci. Jak rychle ji provede, řekne víc než jakékoli pozápasové prohlášení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka