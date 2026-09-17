Smrkový sirup se zázvorem: Domácí pomoc proti kašli a rýmě, kterou snadno připravíte z mladých výhonků

Na zahradě nám roste pořádný smrk, takže jakmile se na jaře objeví mladé světlezelené špičky, část jich vždycky nasbíráme. Někdy z nich děláme čaj, jindy přijde na řadu tenhle domácí smrkový sirup. Nejvíc se hodí ve chvílích, kdy se ozve kašel a rýma. Verze se mi vyhovuje asi nejvíc: příprava je jednoduchá, v chladu vydrží dlouho a díky zázvorem limetce není chuť jen hutně sladká. Nevaří se. Stačí čistá sklenice, slunný parapet a několik týdnů čekání.
Žádná složitá kuchařina to není. Nehlídá se teplota, nic se nemíchá v hrnci. Suroviny se prostě navrství do lahve a pak už pracuje čas. Nejlepší jsou podle mě
čerstvé výhonky, ještě měkké, světlé a voňavé po lese, takovou vůni si člověk nesplete.
Můj tip zní: Výhonky do sklenice nepěchujte silou. Jen je volně usaďte mezi ostatní suroviny, aby pouštěly šťávu postupně. Sirup pak nebývá zbytečně nahořklý. Smrkové výhonky do domácí lékárničky patřívaly odjakživa
Smrkový sirup není žádná novinka, která by se objevila až s recepty na internetu. V domácnostech se připravoval dávno před tím, než bylo samozřejmé sáhnout po kupovaném sirupu z lékárny nebo obchodu. Starší bylinkářské zápisy i dnešní přírodní receptáře zmiňují, že smrk se běžně spojoval s úporným kašlem, zahleněním a rýmou. U mladých výhonků se často uvádějí také aromatické látky, označované jako terpeny. Díky nim má sirup tu pryskyřičnou, výrazně lesní vůni, která se z lahve vyvalí hned po otevření. Recept na domácí smrkový sirup se zázvorem
Samotná příprava zabere jen pár minut práce. Dlouhé je hlavně čekání, protože výhonky, cukr, zázvor a limetka potřebují několik týdnů, aby pustily chuť i vůni. Hotový sirup pak v lednici vydrží překvapivě dlouho.
Doba přípravy: 20 minut Doba louhování: 8 týdnů Počet porcí: přibližně 1 větší lahev sirupu Skladování: v chladničce až 1 rok Ingredience pro přípravu 1 kg krystalového cukru mladé smrkové výhonky v množství na naplnění jedné větší lahve 2 ks limetky nebo citronu 1 ks čerstvého zázvoru Postup přípravy smrkového sirupu se zázvorem a limetkou
1. Nasbírané
mladé smrkové výhonky doma nejprve přeberte. Odstraňte zatoulané jehličí, drobné nečistoty a všechno, co ve sklenici nemá být. Pokud výhonky opláchnete, udělejte to rychle a potom je nechte opravdu dobře oschnout. Do sirupu patří čisté a suché.
Zdroj: Dobré recepty od Agi, Do sirupu použijte čisté a suché výhonky.
2. Připravte si větší, důkladně vymytou a vysušenou
lahev nebo zavařovací sklenici s víčkem. Uzávěr má dobře těsnit, protože během louhování se nádoba neotevírá. Vypadá to jako maličkost, ale u sirupu se tahle maličkost počítá.
3.
Zázvor očistěte a nakrájejte na tenké plátky. Stejně tak nakrájejte limetky, případně citrony. Pokud mají silnější kůru nebo hodně pecek, můžete je při krájení odstranit. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Zázvor a limetku nakrájejte na plátky.
4. Na dno lahve nasypte první vrstvu
cukru. Na ni dejte část smrkových výhonků, několik plátků limetky a trochu zázvoru. Vrstvy jen lehce přitlačte, spíš aby si sedly. Není potřeba je mačkat. Zdroj: Dobré recepty od Agi, |ngredience postupně vrstvíme do velké čisté sklenice.
5. Stejně pokračujte dál, dokud není lahev skoro plná. Střídejte
cukr, výhonky, limetku a zázvor. Nemusí to být vyskládané jako do vitríny, stačí, aby se suroviny v nádobě rozložily zhruba rovnoměrně. Úplně nahoře nechte vrstvu cukru
6. Překryje suroviny a pomůže z nich pomalu vytahovat šťávu. Pak lahev pevně uzavřete.
Zdroj: Dobré recepty od Agi, Poslední je vrstva cukru, pak sklenici řádné uzavřete.
7. Uzavřenou nádobu postavte na
slunné místo, třeba na parapet. Sirup nechte louhovat 8 týdnů. Každý den lahví opatrně otočte nebo ji jen trochu pootočte, aby se obsah uvnitř promísil. Víčko ale nechte zavřené, nádobu neotevírejte. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Během louhování každý den protočíme, a le sklenici neotvíráme.
8. Po vylouhování, až se cukr rozpustí a vznikne sirup, obsah přeceďte přes
gázu nebo velmi jemné sítko. Výhonky, zázvor i limetku nechte dobře vykapat. Příliš je nemačkám, sirup pak zůstává čistší a méně zakalený. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Po vyluhování přecedíme přes gázu.
9. Hotový
smrkový sirup přelijte do menších čistých lahví. Uložte je do chladničky, kde sirup vydrží až 1 rok. Doma ho podáváme po lžičkách, nejčastěji ve chvíli, kdy začne dráždit kašel nebo se začne hlásit rýma. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Sirup podáváme při kašli a rýmě, ale i běžně k pití do vody. Ještě pár rad a tipů ke smrkovému sirupu Na sběr vybírejte jen světle zelené a měkké výhonky. Starší už bývají tužší a chuťově drsnější. Sirup nabírejte vždy čistou lžičkou. Lžičku po ochutnání nevracejte do lahve, zbytečně by se tím zkrátila trvanlivost. Jemnější chuť získáte, když dáte méně zázvoru. Pokud máte rádi jeho říz, několik plátků navíc sirup bez problémů unese. Praktičtější je rozlít sirup do menších lahviček. Jednu používáte průběžně, ostatní zůstanou zavřené v chladu. Když chci mít sirup co nejčirší, nechám ho po přecezení ještě pár hodin stát v lednici. Až potom ho pomalu sliju do čisté lahve. Jemná sedlina zůstane dole a sirup vypadá lépe, hlavně když ho dávám někomu jako domácí zásobu.
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