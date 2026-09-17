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Smrkový sirup se zázvorem: Domácí pomoc proti kašli a rýmě, kterou snadno připravíte z mladých výhonků

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Na jaře si pro mladé smrkové výhonky chodím skoro každý rok, protože z nich dělám sirup, který se u nás doma osvědčil v období kašle a rýmy. Tenhle se zázvorem mám ráda hlavně proto, že je jednoduchý, vydrží dlouho a díky limetce má svěží chuť, která není jen sladká.
Obrázek k receptu na Smrkový sirup se zázvorem: domácí pomoc proti kašli a rýmě, kterou snadno připravíte z mladých výhonků

Obrázek k receptu na Smrkový sirup se zázvorem: domácí pomoc proti kašli a rýmě, kterou snadno připravíte z mladých výhonků

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Recept na Smrkový sirup se zázvorem: domácí pomoc proti kašli a rýmě, kterou snadno připravíte z mladých výhonků
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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