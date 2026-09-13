Broskvový cheesecake bez pečení: Vytvořte svěží dort z obyčejného kompotu

jsem dlouho nebrala úplně vážně. Možná nespravedlivě. V hlavě mi zůstávalo, že Cheesecake bez pečení , který nejde do trouby, bude vždycky o něco ochuzený. O pevnost, hlubší chuť, ten pocit „ dezert opravdového“ dortu. Pak ale kamarádka přinesla na zahradní posezení broskvový cheesecake se žlutou, hladce lesklou nahoře. A moje teorie se sesypala dost rychle. Krém byl jemný, broskve voněly po létě a želatinou sušenkový základ křupal tak, jak má. Recept jsem si od ní opsala ještě ten večer, trochu zapatlaný od krému.
Od té doby se u nás tenhle dort objevuje skoro každé léto. Nejčastěji ve chvíli, kdy doma najdu sklenici
kompotovaných broskví, nebo když na nějakou pěknou narazím při nákupu. Hlavní je u něj : musí držet tvar, jít dobře krájet, ale v puse zůstat měkký, hladký a ne těžký. mascarpone krém Žlutá želatina s broskvemi nahoře není jen ozdoba, i když na stole udělá hodně. Dort zpevní, uzavře a přidá ovocnou vrstvu, která smetanový krém příjemně odlehčí. U nás většinou zmizí do druhého dne. Občas rychleji, hlavně když někdo začne „jen srovnávat okraj“ lžící přímo z formy.
Můj tip zní: Než začnete šlehat smetanu, dejte mísu i metly asi na 15 minut do mrazáku. Studená smetana se vyšlehá rychleji, lépe drží a při míchání s mascarpone nedělá tolik neplechy. Smetanový fix přisypte až ke konci šlehání. Když ho nasypete hned, krém ztuhne zbytečně brzy a pak se do mascarpone zapracovává hůř, hlavně stěrkou. Recept na krémový broskvový cheesecake bez pečení
Celková příprava: asi 1,5 hodiny aktivní práce + tuhnutí přes noc Ingredience k přípravě Sušenkový korpus 160 g máslových sušenek 50 g másla Z čeho udělat mascarpone krém 500 g mascarpone 250 ml smetany ke šlehání (min. 33 %, ideálně 40 %) 3 polévkové lžíce moučkového cukru 1 sáček vanilkového cukru 1 sáček smetanového fixu (ztužovač šlehačky) Suroviny na broskvovo-želatinovou vrstvu 1 sklenice kompotovaných broskví (cca 700 ml) 1 sáček žluté ovocné želatiny (nebo čiré želatiny s barvivem) 1 polévková lžíce moučkového cukru voda na doplnění nálevu na 500 ml Postup přípravy broskvového nepečeného cheesecaku
1.
Připravte si korpus. Máslové sušenky rozmixujte najemno. Když se vám nechce vytahovat mixér, nasypte je do pevnějšího sáčku a rozdrťte válečkem. Větší kousky tady nejsou výhra, při krájení by se základ zbytečně drolil. Máslo rozpusťte na plotně nebo v mikrovlnce a promíchejte ho se sušenkovou drtí. Správná směs vypadá jako vlhký písek, který se po zmáčknutí v dlani spojí.
2.
Umačkejte korpus do formy. Dno dortové formy o průměru 24 až 26 cm vyložte pečicím papírem. Sušenkovou směs vsypte dovnitř a prsty nebo dnem sklenice ji pevně natlačte po celé ploše. S rovnou vrstvou si dejte trochu práce, na řezu je to pak vidět. Formu dejte na 30 minut do lednice, aby máslo ztuhlo a korpus se při dalším postupu nerozjížděl. Foto: Cooky.cz, Letní romance na talíři: Broskvový cheesecake s křupavým základem a sametovým krémem, který chutná jako dovolená
3.
Vyšlehejte smetanu. Studenou smetanu nalijte do vychlazené mísy. Elektrickým šlehačem začněte pomaleji, potom rychlost zvyšte. Ve chvíli, kdy smetana už téměř drží tvar, přisypte smetanový fix a došlehejte ji do tuha. Hotová šlehačka nestéká z metel a zůstává hezky nadýchaná. Připravte mascarpone základ
4. Do druhé mísy dejte mascarpone, moučkový cukr a vanilkový cukr. Krátce prošlehejte, stačí přibližně minuta. Cílem je jen spojit cukr s mascarpone. Dlouhé šlehání mu moc neprospívá, může začít hrudkovatět nebo se srážet.
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5.
Spojte krém. Vyšlehanou smetanu přidávejte k mascarpone postupně, po lžících. Vmíchejte ji stěrkou, tahem odspodu nahoru. Elektrický šlehač už raději odložte, krému by zbytečně sebral vzduch. Výsledkem má být hustý, hladký a lehce lesklý krém. Natřete ho na vychlazený korpus a povrch uhlaďte stěrkou nebo zadní stranou lžíce.
6.
Nechte krém ztuhnout. Dort vraťte na dalších 30 minut do lednice. Mezitím si připravte broskve a želatinu, ale s litím nespěchejte. Pokud je krém ještě měkký, želatina ho může narušit a plátky broskví se začnou propadat. Teď si připravíme broskvovou vrstvu
7.
Nakrájejte broskve. Broskve vyndejte z kompotu a nechte je okapat, klidně na papírové utěrce. Potom je nakrájejte na plátky. Nemusí být průsvitně tenké, při zalévání by se mohly potrhat, ale příliš silné kusy zase zhorší krájení dortu. Rozložte je na ztuhlý krém v jedné vrstvě. Foto: Cooky.cz, Letní romance na talíři: Broskvový cheesecake s křupavým základem a sametovým krémem, který chutná jako dovolená
8.
Připravte želatinu. Nálev ze sklenice slijte do menšího hrnce a doplňte vodou tak, aby tekutiny bylo celkem 500 ml. Přidejte lžíci moučkového cukru a sáček žluté želatiny. Za stálého míchání přiveďte k varu a zhruba minutu nechte probublat, aby se želatina dobře rozpustila. Hrnec pak odstavte a směs nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Horká želatina by krém pod sebou povolila, a to nechcete.
9.
Zalijte dort. Vlažnou, stále tekutou želatinu nalévejte na broskve opatrně. Dobře funguje lít ji přes zadní stranu lžíce, proud se rozbije a ovoce tolik necestuje po povrchu. Podívejte se, jestli je vrstva rozlitá rovnoměrně. Dort dejte do lednice ideálně přes noc, nejméně ale na 6 hodin. Až potom bude želatina pevná a dort půjde bez nervů vyndat z formy i nakrájet. Poslední krok
10.
Vyklopte a podávejte. Než odepnete ráfek, objeďte dort po obvodu tenkým nožem. Krém ani želatina se tak nepřichytí ke stěně formy a okraj zůstane hezčí. Ráfek sundejte opatrně a dort přesuňte i s pečicím papírem na talíř nebo podnos. Krájejte ostrým mokrým nožem, po každém řezu ho otřete. Řezy pak budou čisté. Podávejte dobře vychlazený, rovnou z lednice. Tipy redakce: Bezlepková varianta korpusu: Pokud dort připravujete pro někoho, kdo se lepku vyhýbá nebo ho nesnáší, nahraďte klasické máslové sušenky bezlepkovými. Na chuti se to projeví jen málo a korpus drží stejně dobře. Čerstvé broskve místo kompotu: V sezoně se dají použít i čerstvé broskve. Želatinu v tom případě připravte z vody, lžíce cukru a trochy citronové šťávy. Citron pomůže také tomu, aby nakrájené broskve zbytečně nehnědly. Podle Healthline jsou broskve plné antioxidantů, a mimo jiné mohou zlepšit zdraví srdce. Jak poznat, že je želatina správně vychladlá: Kápněte trochu tekutiny na studený talířek. Pokud začne do 30 sekund tuhnout, můžete ji nalít na dort. Jestli zůstává úplně řídká, nechte ji ještě asi pět minut stát. Variace s jiným ovocem: Stejný postup se osvědčí také s kompotovanými meruňkami nebo mandarinkami. Jen sáhněte po vhodné barvě želatiny. Oranžová s meruňkami vypadá na stole pěkně a chuťově je to zase trochu jiný dort než broskvová verze.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI