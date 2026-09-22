TV tipy: Hororová Pearl, John Wick i Ryan Gosling ve vesmíru

Ani nadcházející zářijový týden se v televizi neobejde bez lákavých filmových titulů a premiér, které zpříjemní čas každému fanouškovi kvalitní kinematografie. Vsadí se na akční jistoty i na tísnivý psychologický horor.
Pokud toužíte po komediální klasice, Nova Cinema vám v neděli v podvečer nadělí snímek Blbý a blbější. Nesmrtelná šílenost s Jimem Carreym a Jeffem Danielsem pojednává o dvou naprosto pitomých a neschopných kamarádech, kteří se vydávají napříč Amerikou, aby odevzdali půvabné majitelce její ztracený kufřík plný peněz. Výtečná chemie ústřední dvojice, Carreyho geniální mimika i řada absurdních situací a kultovních gagů pak zaručují, že tahle taškařice se neokouká ani po více než 30 letech.
Fanoušci moderní špičkové akce si přijdou na Nově na své v pátek večer. John Wick s tváří urputného Keanu Reevese se snaží utéct nájemným vrahům a zařídit, aby nebyl pro vražedný cech psancem a nepřítelem číslo jedna. Bude u toho ale samozřejmě spousta mrtvol a zejména stylově nasnímané akce, v níž režisér Chad Stahelski dává na odiv zejména špičkovou práci kaskadérů.
Už v pondělí večer si mohou fanoušci hororu vychutnat na Nova Cinema tísnivou psychologickou nálož, na níž pěl chválu i režisér Martin Scorsese. Pearl je prequelem dobové vyvražďovačky X, v níž se tentokrát režisér Ti West vydal do Texasu roku 1918, kde budeme sledovat mládí budoucí vraždící babičky. Mladá Pearl v podání skvělé Mii Goth žije na farmě s přísnou matkou a nemohoucím otcem, zatímco sní o kariéře tanečnice. Začnou se u ní ale projevovat násilnické sklony, je psychicky nestabilní a její okolí si nemůže být jisté, zda neskončí s kudlou v zádech.
První člověk
Ryan Gosling
se coby Neil Armstrong v režii Damiena Chazelleho
v neděli na ČT2 vydá do vesmíru na památnou cestu na Měsíc. Chválený snímek se zabývá životem legendárního astronauta, osobními tragédiemi počínaje, i urputnou přípravou na legendární misi či osobním životem s manželkou s tváří Claire Foy
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Na Nově si budete moci v sobotu večer pustit jeden z nejnadupanějších a nejlepších dílů franšízy Rychle a zběsile. Brian O'Conner (Paul Walker) a Dominic Toretto (Vin Diesel) se ukrývají před policií v Riu de Janeiru a plánují „poslední velký kšeft“ – dají dohromady speciální tým, s nímž chtějí okrást tamního mafiánského bosse. Po krku jim ale nejdou pouze brazilští gangsteři, ale také speciální agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson).
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Zdroj: Kinobox