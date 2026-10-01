V penálu ležela roky, ale to nejlepší bylo skryté v horním mačkátku. Tento drobný ocelový mechanismus zachránil generace žáků

Dřevěné tužky se v ořezávátku rychle měnily v nepoužitelné špačky a lámaly se při každém neopatrném pádu penálu na podlahu. V poválečném Československu však národní podnik Koh-i-noor Hardtmuth přišel s technickým řešením, které se stalo snem každého žáka i technického kreslíře. Mechanická padací tužka Versatilka nabídla nezničitelné kovové tělo, spolehlivé čtyřčelisťové kleštiny a geniální detail, o němž někteří školáci zpočátku vůbec nevěděli: miniaturní šroubovací ořezávátko skryté přímo v horním stiskacím tlačítku.
Abychom se vyhnuli nostalgickým nepřesnostem a oddělili skutečnou historii od školních pověstí, vychází tento článek výhradně z pevných institucionálních pramenů: z archivní kroniky a historických patentových záznamů výrobce
KOH-I-NOOR HARDTMUTH mapujících registraci ochranné známky Versatil v roce 1937 i poválečný náběh sériové produkce, ze sbírkového fondu psací a kancelářské techniky Národního technického muzea (NTM), z dlouhodobých časových řad cen spotřebního koše v archivu Českého statistického úřadu (ČSÚ) pro ověření maloobchodních cen psacích potřeb a z dobových předpisů o vybavení žáků ve Sbírce zákonů (zákon č. 29/1984 Sb.).
Zvuk klapnutí kovové mechaniky patřil v československých třídách k typickému akustickému pozadí hodin rýsování a geometrie. Zatímco žáci s obyčejnými dřevěnými tužkami neustále bojovali s roztřepenými grafity a zamaštěnými prsty od grafitového prachu v plastových ořezávátkách, majitel Versatilky byl pánem situace. Stačilo jemně zatlačit palcem na vršek tužky, nastavit požadovanou délku tuhy a pokračovat v přesné práci na čtvrtce papíru.
Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek Od vídeňské kameniny k českobudějovickému patentu: Jak vznikl název Versatil
Historie slavné tužkárny sahá až do roku 1790, kdy vídeňský architekt Joseph Hardtmuth položil základy rodinného podniku a v roce 1802 si nechal patentovat revoluční způsob výroby tuhy smícháním jemně mletého grafitu s jílem. V roce 1848 přesunul jeho syn Carl výrobu do Českých Budějovic, kde vznikly ideální podmínky pro velkovýrobu. V roce 1888 pak Franz Hardtmuth uvedl na trh legendární žlutou tužku KOH-I-NOOR 1500 se sedmnácti stupni tvrdosti, která stanovila celosvětový standard označování písmeny H (Hardtmuth), B (Budweis) a F (Franz).
Konstrukční výzva však spočívala v tom, jak se zbavit nepraktického dřevěného pláště. Dřevěná tužka se strouháním neustále zkracovala, až ji nebylo možné pohodlně držet v ruce, a při transportu hrozilo ulomení špičky. V roce 1937 proto továrna zaregistrovala novou ochrannou známku
Versatil, odvozenou z francouzského slova versatile, což znamená všestranný, proměnlivý či přizpůsobivý.
Skutečný průlom v masové produkci nastal v poválečném období po znárodnění podniku. Na přelomu 40. a 50. let vyvinuli českobudějovičtí konstruktéři model
Versatil 5201 pro grafitové tuhy o průměru 2 milimetry a celokovovou těžší variantu Versatil 5900. Tyto dva modely se staly etalonem československého průmyslového designu a bez podstatných konstrukčních změn se vyrábějí dodnes. Detail ocelových a mosazných kleštin padacích tužek, které po stisku tlačítka rozevřou čelisti a umožní gravitační posun tuhy. Čtyři ocelové čelisti a gravitační posun: V čem spočívala mechanika padací tužky
Na rozdíl od pozdějších mikrotužek s krokovým posunem (kde každé stisknutí tlačítka vysune tuhu o zlomek milimetru) funguje Versatilka jako takzvaná padací tužka (clutch pencil). Její princip je mechanicky fascinující svou jednoduchostí a téměř absolutní bezporuchovostí.
Uvnitř lakovaného kovového pláště se nachází vodicí trubička spojená s pružinou. Na předním konci ústí trubička do čtyř pružných ocelových čelistí – kleštiny. V klidovém stavu je kleština silou vnitřní pružiny vtahována do kuželového ústí špičky tužky, čímž se čelisti pevně sevřou kolem dvoumilimetrové tuhy a zafixují ji tak pevně, že ani silný tlak při rýsování tuhu nezasune zpět.
Když uživatel stiskne horní tlačítko, zatlačí vnitřní trubičku proti odporu pružiny směrem dopředu. Kleština se vysune z kuželového sedla, čelisti se rozevřou a tuha se uvolní. V tu chvíli se uplatní zemská gravitace: jezdec skloní hrot dolů a tuha vlastní vahou vyskočí ven na požadovanou délku, načež uvolněním tlačítka kleština tuhu okamžitě uzamkne. Pro zasunutí stačilo stisknout tlačítko a opřít hrot o desku stolu.
Co vám pamětníci neřeknou. Český Merkur nechal slavnou britskou stavebnici v prachu díky opuštění zastaralých palcových měr Skryté hrotítko v mačkátku: Tajemství, které zachránilo nejednu hodinu geometrie
Nejgeniálnějším technickým detailem celé konstrukce bylo ovládací tlačítko, lidově zvané mačkátko. Zatímco na první pohled vypadalo jako obyčejný vroubkovaný kovový klobouček, ve skutečnosti šlo o samostatný nástroj se závitem. Dalo se snadno vyšroubovat z těla tužky.
Uvnitř dutinky mačkátka se nacházely čtyři ostré ocelové břity uspořádané do kužele, které fungovaly jako miniaturní hrotítko (ořezávátko). Když se tuha při rýsování otupila, stačilo vyšroubovat tlačítko, nasadit ho na vyčnívající konec tuhy a několika krouživými pohyby ji seříznout do jehlovité ostrosti. Grafitový prach přitom zůstal bezpečně uvnitř dutinky a neznečistil rýsovací výkres ani sešit.
Pro školáky to byla obrovská výhoda. Na rozdíl od
plnicích per a zmizíků, které vyžadovaly neustálou péči a hrozily inkoustovými kaňkami, byla Versatilka absolutně čistá. V penálu se neuvolňoval žádný nepořádek, protože tuha se před zavřením penálu jednoduše celá vtáhla do ochranného kovového těla. Tradiční sortiment tužek a grafitových tuh značky Koh-i-noor Hardtmuth, který po desetiletí tvořil povinnou výbavu československých školních penálů. Dvanáct korun za celoživotního pomocníka: Ceny a srovnání v socialistické škole
V dobových papírnictvích a prodejnách národního podniku Kancelářské potřeby patřila Versatilka k prémiovému, ale stále velmi dostupnému sortimentu. Podle úředních maloobchodních ceníků a archivních výkazů Českého statistického úřadu stála klasická žlutá Versatilka 5201 v 70. a 80. letech přibližně 8 až 12 Kčs podle provedení povrchové úpravy. Těžší celokovová verze Versatil 5900 s vroubkovaným tělem vyšla na 14 až 18 Kčs.
Samotné náhradní tuhy v plastové či papírové krabičce po dvanácti kusech stály kolem 2 až 3 Kčs. Vyráběly se v celé škále tvrdostí od velmi měkkých (4B) pro výtvarnou výchovu až po tvrdé (4H) pro přesné technické rýsování s pravítkem a úhloměrem. K dostání byly rovněž sady barevných tuh: červená tuha byla v lavicích vysoce ceněná pro opravy diktátů a podtrhávání nadpisů.
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V porovnání s běžnými školními potřebami byla Versatilka dlouhodobě nejúspornější volbou, jak ukazuje následující srovnání dobových parametrů:
Vlastnost Versatilka 5201 (Koh-i-noor) Dřevěná tužka 1500 (Koh-i-noor) Plnicí pero (Čína / Centropen) Materiál těla Mosaz, hliník a lakovaná ocel Cedrové dřevo s lakem Plast s ocelovým hrotem Dobová cena v ČSSR 8–12 Kčs 0,40–0,80 Kčs 15–30 Kčs Životnost těla Desítky let (prakticky nezničitelná) Týdny až měsíce (do vystrouhání) 1–3 roky (riziko prasknutí plastu) Způsob ořezávání Integrované hrotítko v tlačítku Samostatné ořezávátko nebo nůž Nevyžaduje (tekutý inkoust) Riziko ušpinění penálu Nulové (tuha zatažena uvnitř těla) Střední (obnažený grafit špiní vnitřek) Vysoké (riziko vytečení inkoustu) Od rýsovacích prken po světový export: Proč Versatilka přežila i éru mikrotužek
Versatilka nebyla jen dětskou školní hračkou, ale především nepostradatelným pracovním nástrojem dospělých. Na rýsovacích prknech projektantů, v dílnách strojírenských podniků, na stavebních parcelách i v architektonických ateliérech představovala naprostý standard. Její dvoumilimetrová tuha byla dostatečně robustní, aby snesla silný přítlak na hrubém povrchu omítky či dřeva, a přitom se dala kdykoliv nabrousit na vlasovou rysku.
Stejně jako u
kovové stavebnice Merkur stál za úspěchem Versatilky důraz na ryzí mechanickou funkčnost a prvotřídní materiály. Národní podnik Koh-i-noor vyvážel miliony kusů versatilek do celého světa – od zemí východního bloku přes západní Evropu až po Latinskou Ameriku.
Když se na přelomu 80. a 90. let objevily levné plastové mikrotužky s křehkými tuhkami 0,5 mm, mnozí předpovídali tradičním padacím tužkám zánik. Čas však ukázal opak. Jemné mikrotužky se při silnějším tlaku lámou a jejich tenké tuhy neumožňují stínování ani kresbu širší stopou. Českobudějovická Versatilka si proto své výsadní postavení v kapsách řemeslníků, výtvarníků i žáků s přehledem uhájila.
Často kladené otázky o mechanické tužce Versatilce
Kdy a kde vznikla mechanická tužka Versatilka? Ochranná známka Versatil byla českobudějovickou firmou Koh-i-noor Hardtmuth zaregistrována v roce 1937. K masovému rozšíření ikonických modelů Versatil 5201 a 5900 došlo v poválečných letech po roce 1946.
Jak funguje skryté ořezávátko v tlačítku? Stiskací horní tlačítko (mačkátko) je opatřeno závitem a lze jej z tužky jednoduše vyšroubovat. Uvnitř jeho dutinky se nacházejí čtyři ocelové břity, které po nasazení na vyčnívající tuhu a pootočení vytvoří dokonale ostrý hrot.
Jaký je rozdíl mezi padací tužkou a mikrotužkou? Padací tužka (Versatilka) drží tuhu pomocí čtyř ocelových kleštin a po stisku tlačítka se tuha uvolní a posune gravitací. Mikrotužka naproti tomu posouvá tenkou tuhu (nejčastěji 0,5 mm) v přesných mechanických krocích po každém kliknutí.
Příběh českobudějovické Versatilky připomíná, že nejlepší průmyslový design nepodléhá módním vlnám. Spojení jednoduché fyziky, odolného kovu a geniálního ořezávátka v tlačítku vytvořilo předmět, který sloužil celým generacím od první třídy až po inženýrský důchod – a dodnes zůstává jedním z nejkrásnějších symbolů československé technické dokonalosti.
Zdroje fotografií Mechanická tužka Koh-i-noor Versatil: Gampe / wikimedia 4.0 Kleštinový mechanismus padací tužky: Frank C. Müller / Wikimedia 4.0 Sortiment psacích potřeb Koh-i-noor Hardtmuth: Marius J. Svoboda / wikimedia 3.0