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V penálu ležela roky, ale to nejlepší bylo skryté v horním mačkátku. Tento drobný ocelový mechanismus zachránil generace žáků

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Dřevěné tužky se v ořezávátku rychle měnily v nepoužitelné špačky, padací tužka Versatilka z českobudějovického Koh-i-nooru však vydržela celá desetiletí. Se svým celokovovým tělem, spolehlivou kleštinou a geniálním ořezávátkem skrytým v mačkátku se stala nejoblíbenější pomůckou československých školáků i konstruktérů.
Detailní pohled na mechanickou tužku Koh-i-noor Versatil položenou na světlém podkladu

Detailní pohled na mechanickou tužku Koh-i-noor Versatil položenou na světlém podkladu

Zdroj: Gampe / wikimedia 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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