Kvíz o státech USA: Úkolem je poznat 10 z 10 podle typických znaků, dokáže to však jen hrstka Čechů

Kvíz o státech USA: Úkolem je poznat 10 z 10 podle typických znaků, dokáže to však jen hrstka ČechůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Dietmar Rabich / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 01.10.2026 03:39
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