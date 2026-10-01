Test znalostí českých knih: K rozpoznání slavného díla musí stačit krátká pasáž. 10 z 10 zvládne málokdo

Kdo má české knížky načtené, měl by tento kvíz dát levou zadní. Poznáte pouze podle pasáže známý titul napsaný českým autorem?
Česká literatura má za sebou staletí proměn, od středověkých kronik přes obrození a velké romány až po moderní prózu. Přesto v ní zůstávají témata, která jsou překvapivě aktuální i pro dnešní čtenáře.
Od prvních textů k českým klasikům
Kořeny českého písemnictví sahají hluboko do středověku. Mezi nejvýznamnější památky patří například Kosmova Kronika Čechů, která není jen historickým pramenem, ale také literárním dílem a svědectvím o tom, jak si tehdejší společnost vyprávěla vlastní minulost. Významnou stopu zanechaly rovněž texty spojené s Janem Husem a českou reformací. Dochované rukopisy a staré tisky dnes uchovává mimo jiné Národní knihovna, jejíž historické fondy obsahují tisíce rukopisů a prvotisků.
V 19. století se literatura stala důležitou součástí českého národního života. Autoři jako Josef Jungmann, František Palacký, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben nebo Karel Hynek Mácha rozvíjeli možnosti češtiny a současně vytvářeli díla, která postupně získávala pevné místo v kulturní paměti. Tehdy vznikaly knihy a básně, k nimž se čeští čtenáři vracejí dodnes. Vývoj přitom nebyl jednotný, vedle vlastenecké tvorby se prosazovala také romantická, realistická a později modernistická literatura.
Kvíz o českých řekách: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, měl by si osvěžit základní znalosti zeměpisu
Česká literatura minulého století nabídla pozoruhodně široké spektrum stylů. Franz Kafka, Karel Čapek, Jaroslav Hašek, Vladislav Vančura, Bohumil Hrabal, Milan Kundera nebo Václav Havel představují velmi rozdílné autorské světy. Některá díla pracují s humorem a absurditou, jiná s existenciálními otázkami, historií nebo každodenním životem. Vývoj literatury navíc ovlivňovaly i společenské a politické změny. Ústav pro českou literaturu AV ČR například sleduje poválečnou literaturu v několika výrazných historických etapách.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedia, Národní knihovna ČR, Národní knihovna ČR, Česká národní bibliografie, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Eknihyzdarma
Článek Test znalostí českých knih: K rozpoznání slavného díla musí stačit krátká pasáž. 10 z 10 zvládne málokdo pochází z webu Světkreativity.