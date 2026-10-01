Horoskop na říjen pro Lva: Kariéra si řekne o výsledek, doma se ale vrátí otázka, kterou jsi ještě nedořešila

Jsi vidět. Otázka je, kam všechnu tu sílu pošleš
Mars ve Lvu ti v říjnu dodává rychlost, tah a větší chuť prosadit se. Jupiter ve tvém znamení současně rozšiřuje ambice a může podpořit sebevědomí, nové projekty i rozhodnutí udělat něco ve větším měřítku. To je velmi silná kombinace, ale její slabina je zřejmá: můžeš mít pocit, že zvládneš všechno.
Začátek měsíce může přinést střet mezi tím, co chceš ty, a představou někoho druhého. Mars se dostává do opozice s Plutem, takže zejména v partnerských nebo pracovních vztazích se vyhni hře, kde už vlastně nikdo neřeší původní problém a oba pouze odmítáte ustoupit.
Novoluní ve Vahách 10. října otevírá nové možnosti v komunikaci, učení, psaní, prezentaci nebo vyjednávání. Jestli potřebuješ něco nabídnout, představit nebo konečně poslat do světa, první polovina měsíce ti může docela slušet.
Láska a vztahy: Doma se otevírají staré zásuvky
Venuše retrográdní ve Štíru se u Lva pohybuje oblastí domova, rodiny a kořenů. Vztahové téma tedy nemusí přijít prostřednictvím velké romantiky, ale mnohem obyčejněji: kdo kde bude bydlet, jak si představujete společný život, kdo se stará o rodinu nebo jaké staré rodinné vzorce si oba přinášíte do vztahu.
Může se vrátit i člověk či situace z minulosti, ale ještě silnější je možnost, že začneš jinak vidět vlastní potřebu bezpečí. Lev rád působí sebejistě, jenže doma potřebuje místo, kde není nutné nic předvádět.
Nezadaní Lvi budou díky Marsu a Jupiteru velmi viditelní a přitažliví. Flirt může být snadný, jen se nenech přesvědčit, že intenzivní zájem během prvních dvou večerů automaticky znamená kompatibilitu na dalších dvacet let.
Práce a finance: Konec měsíce může přinést velmi viditelný výsledek
Úplněk v Býku 26. října se odehrává v kariérní oblasti a patří mezi nejsilnější profesní momenty měsíce. Něco může vyvrcholit: projekt, rozhodnutí o nové pozici, veřejné uznání nebo naopak velmi jasný pocit, že současná cesta už nenabízí dost prostoru.
Tvoje energie a viditelnost mohou být v práci velkou výhodou. Důležité je nepřevzít automaticky všechno, co nikdo jiný nestihl. Jupiter rád přidává a Mars rád říká ano, ale pracovní kapacita zůstává stále lidská.
Finance se mohou dotýkat domova. Retrográdní Venuše není ideální symbol pro impulzivní velké estetické investice, takže pokud chceš náhle měnit kuchyň jen proto, že se ti přestal líbit odstín dvířek, dej tomuto nápadu pár dní.
Zdraví a energie: Síly je hodně, regenerace ale není volitelný doplněk
Mars ve tvém znamení může zvýšit chuť po pohybu i celkové tempo. Budeš se pravděpodobně cítit lépe, když energii využiješ fyzicky, místo aby se večer přeměnila v podráždění nad tím, že někdo špatně položil hrnek.
Současně nepodceňuj spánek a pravidelné jídlo. Vysoká energie může vytvářet falešný dojem, že únava se tě netýká, dokud se jednoho dne neozve najednou. Říjen je maraton s velmi pěknými sprinty, ne jeden nekonečný sprint.
Když si z října zapamatuješ jedinou věc…
Nemusíš každou příležitost využít jen proto, že ji umíš zvládnout. Skutečný luxus tohoto měsíce bude vybrat si, kam pošleš svou energii, a zbytek bez výčitek nechat být.
HOROSKOP NA ŘÍJEN PRO DALŠÍ ZNAMENÍ