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Konec roku má být kritický. Meteorologové vydali první varování

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Klimatický fenomén dosahuje síly, jakou odborníci neviděli desetiletí. Co to znamená pro české Vánoce a zimu?
Konec roku má být kritický. Meteorologové vydali první varování

Konec roku má být kritický. Meteorologové vydali první varování

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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