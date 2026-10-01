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Rumové švestky zavařené na zimu: Tmavý sirup s kořením, který provoní celý sklep a zachrání každý dezert

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Zavařené rumové švestky ze zahrady, které v zimě chutnají jako čerstvé. Recept na 4 sklenice s kořeněným nálevem, octem a rumem. Křupavé, aromatické a hotové za odpoledne.
Obrázek na recept na rumové švestky

Obrázek na recept na rumové švestky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na rumové švestky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 01:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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