Rumové švestky zavařené na zimu: Tmavý sirup s kořením, který provoní celý sklep a zachrání každý dezert

Každý rok si u švestek slibuju, že tentokrát začnu včas. A pak je najednou konec srpna, práce nad hlavu, pod stromem modrofialový koberec a já zase sbírám, co se ještě dá zachránit. Loni jsem se ale konečně donutila vytáhnout zavařovací hrnec i sklenice a zkusila recept, který mi poslala kamarádka ze zahrádkářského spolku. Vyšly z toho čtyři sklenice rumových švestek. Upřímně, lepší podzimní nápad jsem dlouho neměla. První jsem otevřela v prosinci, dala je do koláče a doma se hned ptali, odkud mám tak dobré čerstvé ovoce. Že bylo zavařené, tomu se jim moc věřit nechtělo.
Na receptu je dobré hlavně to, že švestky v nálevu
nezměknou na kaši. Zůstanou pevné, místy skoro křupnou, a přitom do sebe natáhnou koření i jemnou vůni rumu. Není to marmeláda, není to ani obyčejný kompot. Spíš něco mezi, a dost praktického. Dají se použít do koláčů, vedle , k sýrům nebo jen tak. U nás doma se nejčastěji ztrácejí rovnou ze sklenice, lžičkou, u kávy. Pokud je ovšem někdo neobjeví už dopoledne. pečeného masa
Můj tip zní: Než začnete švestky skládat do sklenic, projděte je jednu po druhé. Každý popraskaný, příliš měkký nebo jinak poškozený kus dejte stranou, protože právě takové ovoce umí zakalit nálev a pokazit pevnou strukturu, kvůli které má tenhle recept smysl. Sklenice i víčka spařte vroucí vodou těsně před plněním, ne dlouho dopředu. Mají být ještě horké ve chvíli, kdy do nich přijde nálev. Recept na křupavé zavařené rumové švestky s kořeněným nálevem
Celková délka přípravy: asi 1 hodina aktivní práce, hotovo je druhý den ráno Ingredience k přípravě
Švestky a koření: 2 kg čerstvých švestek, pevnějších a nepřezrálých 8 hřebíčků 8 kuliček nového koření 1 lžička mleté skořice
Kořeněný nálev: 600 ml vody 300 g cukru krystal 150 ml 8% octa, jablečného nebo vinného, obě varianty fungují dobře 1 lžička mleté skořice
Dokončení: rum, zhruba 4 malé panáky, tedy jeden do každé sklenice; hodí se tuzemák i kvalitní tmavý rum Postup přípravy zavařených rumových švestek
1.
Připravte sklenice a víčka. Sklenice pořádně umyjte a těsně před plněním je přelijte vroucí vodou. Stejně tak víčka. Nechte je okapat dnem vzhůru na čisté utěrce. Čím teplejší jsou při plnění, tím lépe se potom víčko chytí.
2.
Zkontrolujte švestky. Prohlédněte každý kus a měkké nebo popraskané švestky vyřaďte. Pevné plody propíchněte párátkem nebo jehlou na dvou až třech místech, nálev se tak dostane lépe dovnitř a ovoce se při zahřátí tolik nesrazí. Pokud děláte půlené švestky, vyjměte pecky.
3.
Naplňte sklenice kořením a švestkami. Do každé sklenice dejte na dno 2 hřebíčky a 2 kuličky nového koření. Potom dovnitř naskládejte švestky, klidně dost natěsno až k okraji. Při zahřátí trochu povolí a objem se mírně zmenší.
4.
První zalití horkou vodou. Sklenice se švestkami zalijte vroucí vodou, zavíčkujte a nechte stát přesně 10 minut. Ovoce se tím prohřeje a později lépe přijme kořeněný nálev.
5.
Uvařte nálev. Vodu ze sklenic opatrně slijte do hrnce. Když jí nebude přesně 600 ml, jednoduše ji dolijte. Přidejte 300 g cukru, 150 ml octa a lžičku skořice. Za míchání přiveďte k varu a nechte asi 3 minuty lehce bublat. Nálev má být čirý a výrazně vonět po koření.
6.
Nalijte nálev na švestky. Horký nálev lijte na švestky přímo z hrnce, raději pomaleji, aby ze sklenic stačil unikat vzduch. Plňte téměř po okraj, nahoře nechte přibližně centimetr volného místa. Přidejte rum
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7. Do každé sklenice přilijte jeden malý panák rumu, tedy asi 2 až 3 lžíce. Rum švestky ovoní a současně pomůže s konzervací. Tuzemák jim dodá sladší karamelový tón, tmavý karibský rum zase hlubší, kořenitější chuť.
8.
Zavíčkujte a otočte. Sklenice hned pevně zavíčkujte, otočte dnem vzhůru a nechte tak úplně vychladnout, nejlépe přes noc. Víčko se zevnitř prohřeje a snáz se vytvoří podtlak.
9.
Druhý den zkontrolujte víčka. Vychladlé sklenice otočte zpátky a podívejte se, jestli víčka drží. Uprostřed mají být lehce prohnutá dovnitř a po zmáčknutí nesmí cvakat. Dobře uzavřené švestky vydrží v chladu a tmě nejméně rok. Foto: Cooky.cz, Zavařené švestky Tipy redakce: Výběr odrůdy: Na zavařování berte hlavně švestky s pevnou dužinou, třeba Stanley nebo domácí pozdní odrůdy. Mirabelky jsou na tenhle postup moc drobné a měkké, výsledek by byl jiný. Ocet a jeho síla: Počítá se s 8% octem, tedy běžným stolním. Pokud máte jen 5% ocet, dejte ho asi o třetinu víc a trochu uberte vody. Kyselost je důležitá pro chuť i trvanlivost nálevu. Skladování otevřené sklenice: Po otevření dejte sklenici do lednice a švestky spotřebujte do 10 dnů. Nálev nevylévejte. Dá se použít do salátového dresinku nebo jako základ marinády na maso. Použití v kuchyni: Zavařené švestky se hodí do koláče i do buchty, klidně s trochou nálevu, který těstu přidá barvu a vůni. Dobré jsou ale také k pečené kachně nebo vepřové krkovici, když zrovna není po ruce čerstvé ovoce. Variace s celými kořením: Kdo chce výraznější chuť, může do nálevu přidat ještě jeden badyán nebo kousek vanilkového lusku. Švestky pak dostanou skoro vánoční vůni a v pěkné sklenici s mašlí se dají bez ostychu dát i jako jedlý dárek.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz