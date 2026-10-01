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Vynikající palačinky bez másla a oleje: Až 1x vyzkoušíte tento tuk, na ostatní recepty ihned zapomenete

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Ghí, přepuštěné máslo, snese až 250 °C a palačinkám dodá plnou máslovou chuť bez připálení. Proč ho Češi přehlíží a jak ho použít?
Fotografie palačinky

Fotografie palačinky

Zdroj: Foto: Dan Zen from Dundas, Canada / Creative Commons / Attribution 2.0, palačinka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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